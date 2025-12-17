Пошкоджений причал і підводний човен: що видно на нових фото з Новоросійська

Супутникові знімки показали пошкодження порту Новоросійська / © Maxar Technologies

У мережі оприлюднили нові супутникові знімки від 16 грудня, на яких зафіксовано наслідки атаки на російську військово-морську базу в Новоросійськ. На фото видно пошкодження причальної інфраструктури порту після удару підводних дронів.

Фото оприлюднила компанія Maxar Technologies.

© Maxar Technologies

Зокрема, на знімках помітно ушкоджену ділянку причалу, поряд з якою знаходиться підводний човен класу Kilo-class submarine. Чи зазнав цей підводний човен пошкоджень під час атаки — наразі достеменно невідомо.

Росія використовує підводні човни цього типу як носії крилатих ракет “Калібр”, з яких регулярно завдає ударів по території України, зокрема по Одеській області. Імовірно, атака була спрямована на зниження ракетних спроможностей противника в Чорному морі.

Нагадаємо, у Службі безпеки України 15 грудня заявили, що внаслідок атаки підводних дронів Sub Sea Baby російський підводний човен зазнав критичних пошкоджень і був фактично виведений з ладу. За даними СБУ, на його борту перебували чотири пускові установки ракет “Калібр”.

Водночас пресслужба Чорноморський флот Росії підтвердила факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської бази, однак заперечила інформацію про критичне ураження підводного човна.