ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Пошкоджений причал і підводний човен: що видно на нових фото з Новоросійська

Нові супутникові фото від 16 грудня зафіксували пошкодження порту Новоросійська після атаки підводних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Супутникові знімки показали пошкодження порту Новоросійська

Супутникові знімки показали пошкодження порту Новоросійська / © Maxar Technologies

У мережі оприлюднили нові супутникові знімки від 16 грудня, на яких зафіксовано наслідки атаки на російську військово-морську базу в Новоросійськ. На фото видно пошкодження причальної інфраструктури порту після удару підводних дронів.

Фото оприлюднила компанія Maxar Technologies.

/ © Maxar Technologies

© Maxar Technologies

Зокрема, на знімках помітно ушкоджену ділянку причалу, поряд з якою знаходиться підводний човен класу Kilo-class submarine. Чи зазнав цей підводний човен пошкоджень під час атаки — наразі достеменно невідомо.

Росія використовує підводні човни цього типу як носії крилатих ракет “Калібр”, з яких регулярно завдає ударів по території України, зокрема по Одеській області. Імовірно, атака була спрямована на зниження ракетних спроможностей противника в Чорному морі.

Нагадаємо, у Службі безпеки України 15 грудня заявили, що внаслідок атаки підводних дронів Sub Sea Baby російський підводний човен зазнав критичних пошкоджень і був фактично виведений з ладу. За даними СБУ, на його борту перебували чотири пускові установки ракет “Калібр”.

Водночас пресслужба Чорноморський флот Росії підтвердила факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської бази, однак заперечила інформацію про критичне ураження підводного човна.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie