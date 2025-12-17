"Певні матеріали вже є": НАБУ — про можливу співпрацю Міндіча з державою-агресором

Олександр Абакумов / © YouTube/НАБУ

Реклама

Керівник детективів Національне антикорупційне бюро України Олександр Абакумов прокоментував, чи можуть дії бізнесмена Тимура Міндіча містити ознаки державної зради або співпраці з країною-агресором. За його словами, відповідні матеріали вже перебувають у полі зору правоохоронних органів.

Про це керівник детективів НАБУ розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Абакумов зазначив, що НАБУ перебуває в постійному контакті з уповноваженими структурами, зокрема тими, які відповідають за розслідування злочинів із можливими ознаками держзради.

Реклама

“Певні матеріали, які можуть свідчити про потенційні правопорушення з елементами державної зради, ми вже опрацьовуємо спільно, у межах наших повноважень”, — повідомив Абакумов.

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики та на той момент чинного міністра юстиції Германа Галущенка і в компанії “Енергоатом”.

Згодом стало відомо, що Міндіч залишив територію України за кілька годин до слідчих дій.

Державна прикордонна служба заявила, що виїзд був законним — у бізнесмена є троє неповнолітніх дітей. Також повідомлялося, що в так званому “бекофісі” Міндіча виявили понад 500 довідок із закритими персональними даними щодо детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників і силовиків.