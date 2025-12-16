У Канаді офіцера контррозвідки звинувачують у передаванні секретних даних Україні: подробиці

Майстер-офіцер Метью Шон Робар прибуває до суду в Гатіно / © The Globe and Mail

У Канаді розгортається резонансна судова справа навколо старшого уорент-офіцера військової контррозвідки Метью Робара. За даними медіа, розвідника звинувачують у несанкціонованій передачі секретної інформації Україні.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

Суть звинувачень та мотиви

Як пише видання, минулого тижня Метью Робара заарештували за підозрою у розголошенні спеціальної оперативної інформації та порушенні довіри. Хоча офіційно назва країни-отримувача в суді не прозвучала, джерела видання стверджують: офіцер був переконаний, що своїми діями допомагає Україні у війні проти Росії.

Військовий прокурор майор Макс Рід зазначив, що Робар не мав особистої чи фінансової вигоди та не прагнув завдати шкоди національній безпеці Канади. Проте його дії кваліфікуються як серйозне правопорушення, оскільки він діяв всупереч наказам керівництва.

Деталі розслідування

Повідомляється, що з листопада 2023 по квітень 2024 року Робар працював над проєктом, що стосувався «чутливих методів діяльності». Попри неодноразові відмови командування, він продовжував домагатися фінансування на прохання іноземної сторони.

Також зазначається, що у вересні 2024 року офіцер без дозволу зустрівся з представниками іноземної розвідки за кордоном та встановив із ними прямі контакти. Через додаток Signal Робар нібито передавав дані про розвідувальні оцінки іноземних організацій та плани переміщення військових партнерів. Секретні документи були знайдені як у помешканні офіцера, так і в його робочому столі у штаб-квартирі Національної оборони в Оттаві.

Наслідки та статус справи

Повідомляється, що наразі Робара звільнили з-під варти під суворі умови: він здав паспорти та зобов’язаний уникати будь-яких контактів із посольством чи посадовцями країни, якій надавав допомогу.

Захист і прокуратура погоджуються, що ця справа не становить такої глобальної загрози, як відомий випадок Джеффрі Делісла, засудженого у 2012 році за шпигунство на користь Росії. Водночас інцидент може стати викликом для дипломатичних відносин Оттави та Києва, а також поставити питання про надійність захисту секретів у межах альянсу «П’ять очей» (Five Eyes).

Посольство України наразі не надало офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Жодне зі звинувачень поки не доведено в суді.

