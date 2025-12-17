ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
194
2 хв

Повернути зір в Україні можна безкоштовно: куди звертатися

Державну програму із безоплатної заміни кришталика ока продовжать у 2026 році.

Олена Лоскун
В Україні можна безкоштовно відновити зір

В Україні можна безкоштовно відновити зір / © Credits

Відновити зір безкоштовно — це реальність для тисяч українців. Державна програма із заміни кришталика ока продовжує працювати і буде пролонгована на наступний рік. Наразі такі операції проводять у близько сотні медичних закладів у 22 областях України, серед яких є і приватні клініки, що уклали договір із НСЗУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

«Око було повністю сліпе»: реальні історії пацієнтів

У коридорах київської міської лікарні №4 пацієнти чекають на свій шанс знову бачити чітко. Олександр Петрович уже замінив кришталик на правому оці, сьогодні черга лівого.

«У мене отут була катаракта. Повністю сліпе око було. А це ліве — отак сєтка. Я і зараз око закрию — я вас бачу як у сєткє», — ділиться чоловік.

Інший пацієнт, 83-річний Олександр Олександрович, уже пройшов реабілітацію. До операції його зір становив лише 30%, а тепер він знову зміг сісти за кермо автомобіля.

«Не керував машиною останні 3 місяці, боявся. А коли відновився — через два тижні сів і поїхав», — розповідає пенсіонер.

Коли варто звертатися до лікаря?

Катаракта — одна з найпоширеніших проблем людей старшого віку. Лікар-офтальмолог Леонід Федоров зазначає, що хвороба може розвиватися непомітно роками.

«Людина починає гірше бачити вдалину мілкі якісь предмети. Кажуть: я вже гірше бачу, що написано на табло тролейбуса. Якщо з’являється розмитість зображення — треба негайно до лікаря», — застерігає фахівець.

Як отримати послугу безкоштовно: покрокова інструкція

Щоб зробити операцію коштом держави, пацієнт має виконати кілька кроків:

  1. Звернутися до сімейного лікаря, який перевірить зір та випише направлення.

  2. Пройти огляд у офтальмолога, який підтвердить діагноз (катаракта або інша недуга, що потребує заміни кришталика).

  3. Обрати лікарню. Пацієнт має право самостійно обрати будь-який заклад (державний чи приватний), що має контракт із НСЗУ.

За словами очільниці НСЗУ Наталії Гусак, на кожну таку операцію держава виділяє близько 28,5 тисяч гривень. У цю суму входить і вартість самого кришталика.

«Це близько 15 тисяч хірургічних втручань за 2024-2025 роки. Робиться у рамках закладів, які мають договір з НСЗУ», — зазначає Гусак.

Програма залишається доступною для всіх вікових категорій, адже головна мета держави — зберегти якість життя громадян.

