Для ветеранів запустять нові безкоштовні медпослуги: деталі від Свириденко

Від 2026 року в Україні почнуть діяти нові безкоштовні медичні послуги для ветеранів. Йдеться про довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Очільниця уряду нагадала, що в Україні для військових працює програма безоплатного лікування та протезування зубів. Цього року послугою скористалися майже 94 тис. пацієнтів.

«Отримати можна стоматологічні послуги від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування. Держава має подбати про відновлення здоров’я зубів після складних умов служби чи повернення з полону», — йдеться в заяві Свириденко.

Скористатися послугою можна незалежно від місця проживання чи реєстрації — у закладах охорони здоров’я, які уклали договір із Національною службою здоров’я. Наразі її вже надають близько 500 медичних установ по всій Україні.

Паралельно уряд продовжує розширювати спектр медичних послуг для ветеранів, зокрема:

програму розширеної первинної медичної допомоги;

психологічний супровід і підтримку;

реабілітацію за межами України;

офтальмологічну допомогу.

«З нового року також почнуть діяти нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків», — анонсувала прем’єрка.

До слова, від 1 січня 2026 року МОЗ запускає програму «Скринінг здоров’я 40+», на яку виділено 10 млрд грн. Громадяни після 40 років отримають у «Дії» запрошення та 2000 грн на спеціальну картку для перевірки серця, діабету 2 типу та ментального здоров’я. Кошти можна витратити у державних або приватних клініках, сертифікованих НСЗУ.