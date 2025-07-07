- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
У "Дії" запустили новий сервіс "Ветеран PRO" - що про нього відомо
Новий сервіс у «Дії» дозволяє ветеранам та їхнім родинам подавати заяви, отримувати довідки та скористатися іншими послугами онлайн.
У застосунку «Дія» запустили новий цифровий сервіс Ветеран PRO. Це спеціальний розділ, де ветерани та їхні родини можуть отримати важливі послуги — швидко, без черг і бюрократії, прямо у телефоні.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
У застосунку «Дія» запустили новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин — Ветеран PRO. Він дозволяє швидко та зручно отримати найважливіші послуги — без черг, паперів і походів по установах.
За словами розробників, головна мета — зробити державні сервіси доступними та поважними до тих, хто захищав країну.
Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити або оновити застосунок «Дія», авторизуватись, зайти в розділ «Послуги» та обрати Ветеран PRO. Далі — просто натиснути на потрібну послугу.
В новому розділі доступні такі послуги
пошук фахівця супроводу ветеранів;
участь у ветеранському спорті;
подача на програму єОселя;
послуга єВідновлення;
встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
подання заяви на субсидію.
У Мінветеранів зазначають, що це лише перший етап. У майбутньому кількість послуг у Ветеран PRO буде розширено, щоб ветерани могли ще простіше взаємодіяти з державою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у застосунку «Дія» розпочали роботу ще дві нові послуги для ветеранів та їхніх сімей.