Ветеран PRO / © i2.wp.com

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У застосунку «Дія» запустили новий цифровий сервіс Ветеран PRO. Це спеціальний розділ, де ветерани та їхні родини можуть отримати важливі послуги — швидко, без черг і бюрократії, прямо у телефоні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У застосунку «Дія» запустили новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин — Ветеран PRO. Він дозволяє швидко та зручно отримати найважливіші послуги — без черг, паперів і походів по установах.

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За словами розробників, головна мета — зробити державні сервіси доступними та поважними до тих, хто захищав країну.

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити або оновити застосунок «Дія», авторизуватись, зайти в розділ «Послуги» та обрати Ветеран PRO. Далі — просто натиснути на потрібну послугу.

В новому розділі доступні такі послуги

пошук фахівця супроводу ветеранів;

участь у ветеранському спорті;

подача на програму єОселя;

послуга єВідновлення;

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

подання заяви на субсидію.

У Мінветеранів зазначають, що це лише перший етап. У майбутньому кількість послуг у Ветеран PRO буде розширено, щоб ветерани могли ще простіше взаємодіяти з державою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у застосунку «Дія» розпочали роботу ще дві нові послуги для ветеранів та їхніх сімей.

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