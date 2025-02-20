"Дія" запустила дві нових послуги: про що йдеться

Тепер отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника онлайн.

У застосунку "Дія" розпочали роботу ще дві нових послуги для ветеранів та їхніх сімей.

Про це написав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника онлайн можна на порталі "Дія".

Кому саме доступні послуги:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Як отримати статус

Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у Дії. Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше.

Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес — головне завдання.

Нагадаємо, днями застосунок "Дія" відсвяткував 5 річницю. Завдякий цьому Україна зі 102 місця перескочила на 5 у світовому рейтингу за рівнем розвитку цифрових держпослуг.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПІ ТАКЕ Й НЕ СНИЛОСЯ! "ДІЯ" анонсувала ОНОВЛЕННЯ, яке СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!

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