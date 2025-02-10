Військові розповіли про унікальну зброю, якої бояться росіяни: фото, відео

Поліцейські воюють на Харківщині. Вони розповіли про унікальну зброю, яка стримує окупантів.

На відтинку фронту біля Липців Харківської області воїни "Хартії" 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України з настанням темряви влаштовують ворогові пекло. Екіпажі важких бомберів знищують укріплення, групи піхоти, їхню бойову техніку. За твердженням командира бойової групи, це все дуже допомагає піхоті "Хартії" вичавлювати супротивника на північ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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Український дрон дуже добре чути ще здалеку. Але він стає помітним лише за лічені метри до землі.

"Вони просто дуже бояться цих дронів! Тому, що він коли прилітає, це дуже великий ба-бах!", - каже "Сумний".

Окупанти все ще на Харківщині: на ділянці між Глибоким та Лук’янцями. Але це вже зовсім інша оперативна ситуація, твердять воїни "Хартії". Командир бойової групи ударних бомберів 13 бригади Національної гвардії України каже, що зі своєї роботи, воїни можуть точно зробити висновок, що окупованої української землі північніше Харкова - чим далі, то меншає.

Сьогодні, розповідає "Сумний", їм довелося піднімати свій дрон "Хеві Шот" просто серед білого дня. І то вперше у кар’єрі він був пілотом-вогнеборцем.

"Одну з позицій піхоти, скинули на нього чи зажигалку, чи - ну, я не знаю, що. І вона загорілась. І сьогодні ми тушили цю позицію з дрона, скидували воду, щоб вона розбилась і розлилась і потушила цю пожежу", - каже він.

Зазвичай вони літають вночі, аби важкого бомбера лише чули і геть не бачили московити. Та навіть у нічному небі над північчю Харківщини віднедавна літати стало небезпечно.

Дрон

"FPV-дрони, також к*цапи намагалися нас збити "Мавіком". Наші лопасті трохи поламались, але "Мавік" перемолотили. Дуже важко, але дотягнули, посадили - ворожий FPV в повітрі", - каже "Сумний".

"Сумний", "Батя" та "Піддубний" - у кожного із них або на бронежилеті, або ж на однострої, є патч із написом: “робокоп”. Бо усі троє поліцейські. Відтоді, як вони прийшли у підрозділ до "Хартії" і почали літати під орудою “Кента”, спливло понад 10 місяців.

Військові "Хартії"

Цієї ночі летіти за нульової температури довелось на передові позиції ворожої піхоти. Їм вдалось успішно виконати завдання. То був лише початок чергової бомбардувальної зміни. Усе роблять, зізнається командир, аби піхоті на "нулі" було бодай трохи легше робити свою справу.

Лише його звук викликає у росіян жах! А вже коли працює… Ексклюзив ТСН із Харківщини

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