Дар чи прокляття: історія дівчини, яка не відчуває біль через рідкісний стан

Вроджена аналгезія – стан, який робить людину несприйнятливою до болю, але одна жінка, яка живе з ним, каже, що це не завжди позитивний досвід.

Для більшості людей біль – одна з жорстоких життєвих неминучостей. За словами вчених, найсильніший біль, який може відчувати людина, спричинений каменями в нирках. Легко уявити, яким блаженством було б життя без болю, настільки неймовірним, що це звучить як суперсила. Але, виявляється, існує стан, який робить цю фантазію реальністю, лише не такою утопічною, як це звучить.

Жінка, яка живе зі станом, що означає, що вона не відчуває болю, відомим як вроджена аналгезія або вроджена нечутливість до болю, пролила світло на реальність свого життя. Відповідаючи на запитання на Reddit, анонімна користувачка пояснила, чому вроджена аналгезія зробила її параноїчкою.

Пояснюючи свій розлад, вона написала: "Коли мені було чотири роки, мені поставили діагноз – вроджена нечутливість до болю, також відома як вроджена аналгезія. Зараз мені 18, і за своє життя я отримала багато травм, які або не помічала, або не визнавала серйозними до лікування. Мені також дуже важко регулювати свою температуру та реєструвати небезпечні рівні тепла. Через це на кінчиках пальців моєї правої руки утворилися надмірні рубці, і лише на мізинці та великому пальці є відбитки".

У наступному дописі жінка пояснила, чому цей стан є радше палицею з двома кінцями, аніж завидним подарунком. "Хоча іноді круто, що я не відчуваю біль як такий, мені все одно доводиться мати справу з його наслідками", - написала вона.

Це означає, що навіть якщо в теорії вона могли б легко заплющити очі на будь-які нещасні випадки або травми, насправді вона повинна бути більш уважною до потреб свого тіла. Інакше вона може пропустити щось серйозне і завдати собі довгострокової шкоди.

Користувачка пояснила: "Думка про те, що щось відбувається всередині, є частим джерелом тривоги. Що, якщо у мене десь внутрішня кровотеча, а я не відчуваю цього? Що, якщо у мене знову відмовила нирка, і я можу померти будь-якої хвилини? Це, безумовно, зробило мене більш параноїдальною, але це не означає, що це заволоділо моїм розумом. Іноді я все ще забуваю, що мені потрібно бути особливо обережною або що ситуація може бути шкідливою для мене. Мені пощастило, що у мене є сім'я і друзі, які набагато сумлінніше ставляться до мого стану, ніж я".

Нагадаємо, що відомо про найболіснішу смерть в історії. Чоловік зазнав рекордного опромінення після аварії на заводі з перероблення урану і 83 дні горів зсередини.

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