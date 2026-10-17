Як працюють персональні знижки в АТБ і де їх шукати

Як працюють персональні знижки в АТБ / © wikimedia.org

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Розповідаємо, як працюють персональні знижки в АТБ, від чого залежить їхній розмір і що потрібно зробити, аби акція спрацювала на касі.

Як працюють персональні знижки в АТБ

У мобільному застосунку мережі є окремий розділ «Спеціальні знижки». Там відображаються індивідуальні пропозиції на товари, які можуть бути цікаві конкретному покупцеві. Їх формують автоматично з урахуванням купівельної активності та умов програми лояльності.

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Система бере до уваги кілька чинників:

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історію та частоту покупок;

час, що минув від останнього відвідування магазину;

середню суму чека;

категорії товарів, які купує людина;

канал здійснення покупки та умови конкретної акції.

Через це двоє покупців можуть побачити різні пропозиції або отримати неоднакові знижки на той самий товар. Водночас, за поясненням компанії, умови для користувачів, які належать до однієї категорії, однакові.

Щоб перевірити доступні пропозиції, потрібно відкрити застосунок АТБ і перейти до розділу «Спеціальні знижки». Якщо там є потрібний товар, варто переглянути розмір знижки та умови її використання.

Як активувати знижку в застосунку АТБ

Щоб отримати персональну знижку, потрібно виконати кілька дій:

Відкрити мобільний застосунок АТБ та авторизуватися. Знайти розділ «Спеціальні знижки». Вибрати товар, на який поширюється пропозиція. Натиснути кнопку «Активувати акцію». Дочекатися активації — за інформацією компанії, це може тривати до п’яти хвилин.

Після цього можна купувати товар на умовах обраної акції. Перед активацією варто перевірити термін дії пропозиції та інші обмеження.

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Як отримати персональну знижку на касі

Під час покупок у звичайному магазині АТБ необхідно відсканувати код із мобільного застосунку до оплати. Це можна зробити як на звичайній касі, так і на касі самообслуговування.

Якщо пропозицію активовано й усі умови виконані, знижка на відповідний товар застосовується автоматично. Самого факту, що акція відображається в застосунку, недостатньо.

Після використання одноразової пропозиції в застосунку з’являється статус «Знижку використано». Повторно скористатися тією самою знижкою зазвичай не можна, якщо правила конкретної акції не передбачають іншого.

Чи діють персональні знижки АТБ під час онлайн-покупок

Так, спеціальні пропозиції доступні не лише в магазинах мережі. Ними можна скористатися також в інтернет-магазині АТБ і через сервіс Scan&Buy.

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Для цього потрібно авторизуватися, заздалегідь активувати акцію та додати відповідний товар до замовлення. Знижка застосовується автоматично, якщо виконані умови пропозиції.

Які обмеження потрібно враховувати

Перед покупкою варто звернути увагу на кілька нюансів:

Знижка може бути одноразовою. Після використання акції повторне застосування зазвичай недоступне. Кількість товарів може бути обмежена. За загальними умовами, зазначеними в матеріалі Telegraf, знижка поширюється максимум на 12 одиниць товару в одному чеку, якщо в конкретній пропозиції не вказано інше. Поєднання з іншими знижками залежить від правил акції. Спеціальну пропозицію можна поєднати зі знижкою за карткою АТБ, якщо це дозволено відповідними умовами. Персональні пропозиції можуть змінюватися. Тому варто регулярно перевіряти застосунок і звертати увагу на push-сповіщення.

Щоб не пропустити вигідну пропозицію, перевіряйте розділ «Спеціальні знижки» перед походом до магазину. Так ви зможете заздалегідь активувати потрібні акції та врахувати їхні умови під час планування покупок.

FAQ

Як отримати персональну знижку в АТБ?

Відкрийте застосунок АТБ, перейдіть до розділу «Спеціальні знижки», виберіть потрібний товар і натисніть «Активувати акцію». У магазині відскануйте код із застосунку до оплати. Після виконання умов пропозиції знижка застосовується автоматично.

Чому в АТБ на один товар можуть бути різні знижки?

Розмір персональної знижки залежить від автоматично сформованих пропозицій. Система може враховувати історію та частоту покупок, середній чек, категорії товарів і час від останнього відвідування магазину. Тому різні покупці можуть отримувати неоднакові пропозиції на той самий продукт.

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