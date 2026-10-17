Зеленський анонсував переговори команд України та США

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

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«Вчора наша переговорна група була в контакті, принаймні, Умєров і з Кушнером розмовляли. Вони домовляються про те, щоб була зустріч — і я готовий також з ними зустрічатись. Я думаю, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Не вийшло в американської сторони, але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітись. Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо робити все, щоби зупинити Путіна, принаймні, енергетичне припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну, треба щось починати. Як мінімум, треба зустрічатись і ці зустрічі плануються», — сказав він.

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Нагадаємо, у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

Тим часом очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США.

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