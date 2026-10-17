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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский анонсировал переговоры команд Украины и США

Стороны находятся в постоянном контакте и согласовывают будущий формат переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней.

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

«Вчера наша переговорная группа была в контакте, по крайней мере, Умеров и с Кушнером разговаривали. Они договариваются о том, чтобы была встреча, и я готов также с ними встречаться. Я думаю, что они могут найти время и возможность быть в Брюсселе. Не получилось у американской стороны, но я думаю, что на этой неделе они найдут возможность и мы найдем формат, как встретиться. Мы поддерживаем возможность диалога, мы поддерживаем делать все, чтобы остановить Путина, по крайней мере, энергетическое прекращение огня. Желательно полностью прекратить эту войну, нужно что-то начинать. Как минимум нужно встречаться и эти встречи планируются», — сказал он.

Напомним, в Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров по окончании войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.

Тем временем глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США.

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