Запад Украины под угрозой: Зеленский предупредил о планах России использовать Беларусь

Угроза для западной части Украины со стороны Беларуси / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российских баллистических ракет на территории Беларуси будет создавать угрозу ударов, прежде всего, по западным регионам Украины. По его словам, Россия стремится заручиться поддержкой белорусского диктатора Александра Лукашенко для развертывания баллистического вооружения на белорусской территории.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Реклама

Президент Украины отметил, что Россия уже размещает в Беларуси ретрансляторы, которые позволяют использовать воздушные коридоры для беспилотников и усиливать атаки на Украину.

Реклама

«Нам известно, что они [россияне] размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать коридор для дронов и усиливать атаки», — сообщил глава государства.

В то же время, по словам Зеленского, Москва стремится расширить военное сотрудничество с Минском и добиться размещения на белорусской территории российских баллистических ракет.

«Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси была размещена, в частности, баллистическая техника», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что появление такого вооружения в Беларуси создаст дополнительную угрозу для Украины, причем больше всего рискуют её западные области.

Реклама

«Размещение баллистических ракет на территории Беларуси — это угроза, прежде всего, для западной части Украины», — заявил Зеленский.

Напомним, накануне, 16 октября, Россия нанесла удар по Украине с помощью реактивных беспилотников; под ударом оказались, в частности, западные области. Взрывы прогремели во Львове, Ровно, Луцке и Хмельницком.

Кроме того, враг атаковал город Кременец в Тернопольской области, где был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Новости партнеров