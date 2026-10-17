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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зеленский о встрече с Путиным: партнеры готовят саммит с участием президента РФ

Владимир Зеленский сообщил, что США и европейские партнеры работают над организацией трехсторонней встречи с Путиным, привлекая в качестве возможных площадок страны Ближнего Востока, Европу и саммит G20.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущей работе партнеров по организации возможных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в трехстороннем формате.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты Америки уже работают над соответствующим предложением и рассматривают несколько потенциальных локаций по проведению саммита.

Где могут состояться переговоры

По словам Зеленского, среди возможных площадок для встречи США рассматривают страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. Также переговоры могут пройти на территории США во время заседания «Группы двадцати» (G20) или в одной из европейских стран.

В то же время президент подчеркнул, что окончательного подтверждения проведения такой встречи пока нет ни от американской, ни от российской стороны.

«Эта встреча также может быть в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают контактировать по этому поводу. Ну, посмотрим на результат немного позже», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США.

Напомним, в Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров относительно окончания войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.

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