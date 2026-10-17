Зеленський про зустріч з Путіним: партнери готують саміт за участю президента РФ

Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський розповів про поточну роботу партнерів над організацією можливих перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним у тристоронньому форматі.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

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Глава держави зазначив, що Сполучені Штати Америки вже працюють над відповідною пропозицією та розглядають кілька потенційних локацій для проведення саміту.

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Де можуть відбутися перемовини

За словами Зеленського, серед можливих майданчиків для зустрічі США розглядають країни Близького Сходу, зокрема Об’єднані Арабські Емірати або Саудівську Аравію. Також перемовини можуть відбутися на території США під час засідання «Групи двадцяти» (G20) або в одній із європейських країн.

Водночас президент підкреслив, що остаточного підтвердження щодо проведення такої зустрічі наразі немає ні від американської, ні від російської сторони.

«Ця зустріч також може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Ну, подивимось на результат трішки пізніше», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США.

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Нагадаємо, у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

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