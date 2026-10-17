Тест зі стільцем: як за 30 секунд перевірити свій біологічний вік удома

Простий тест зі стільцем допоможе з’ясувати, в якому стані ваші м’язи / © ТСН

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Ознаки старіння ми зазвичай шукаємо в дзеркалі: зморшки, сиве волосся, зміни фігури. Проте фізичний стан можна оцінити й за звичайними рухами. Якщо стає важче підвестися зі стільця, контрольовано сісти або повернутися на місці без опори, це може свідчити про ослаблення м’язів чи погіршення вміння тримати рівновагу.

Про те, на які рухи варто звертати увагу та як вони пов’язані з фізичним станом, пише Egészség Kalauz.

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Чому важливо стежити за силою м’язів сідниць

М’язи сідниць потрібні не лише для підтримання форми тіла. Вони допомагають вставати, ходити сходами й утримувати рівновагу, коли вага переноситься з однієї ноги на іншу. Разом із м’язами стегон вони забезпечують рухливість і допомагають зберігати самостійність у повсякденному житті.

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З віком м’язи можуть слабшати, особливо якщо людина мало рухається. Тривале сидіння за комп’ютером або перед телевізором зменшує навантаження на них. Якщо руху постійно бракує, м’язи поступово втрачають силу, а в ділянці стегон і таза може з’являтися скутість.

Іноді цей стан називають «сплячими сідницями». Однак м’язи не вимикаються буквально через кілька годин у кріслі. Ідеться про недостатню активність і зміни в роботі м’язів, які можуть ускладнювати звичайні рухи.

Тест зі стільцем: чи легко вам вставати й сідати

Один із простих способів оцінити силу нижньої частини тіла — тест із підйомом зі стільця протягом 30 секунд. Його використовують фахівці з фізичної реабілітації, щоб перевірити, наскільки добре людина справляється з таким навантаженням.

Для тесту потрібен стійкий стілець без коліщаток. Сядьте, схрестіть руки на грудях і спробуйте за 30 секунд якомога більше разів повністю підвестися та знову сісти. Важливо не просто рахувати повторення, а стежити за тим, як відбувається рух.

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Якщо ви мусите відштовхуватися руками від стегон або підлокітників, щоб підвестися, це може свідчити про недостатню силу м’язів ніг. За орієнтирами американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), у віковій групі 60–64 років результат менше ніж 14 підйомів для чоловіків і 12 для жінок вважають нижчим за середній.

Проте ці цифри не є діагнозом. Нормативи відрізняються залежно від віку, а результат залежить також від загального стану здоров’я та фізичної підготовки. Якщо тест дається важко, варто обговорити це з лікарем або фізичним терапевтом.

Важливо й те, як людина сідає назад. Якщо вона повільно опускається на сидіння, контролюючи рух, м’язи надійно стримують вагу тіла. Якщо ж останні сантиметри людина долає різко й буквально падає на стілець, це може свідчити про труднощі з контролем руху.

Вправа «сісти-встати» / © ТСН

Повороти та рівновага: на що ще звернути увагу

Ще один показовий рух — поворот на місці. Коли людина розвертається, вага тіла на короткий час переноситься на одну ногу, тому м’язи та система рівноваги мають працювати узгоджено.

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Зверніть увагу, скільки кроків потрібно для повного повороту. Якщо доводиться робити багато дрібних кроків, хапатися за стіну або шукати опору, це може свідчити про невпевненість рухів. Утім, кількість кроків сама по собі не дає змоги визначити причину.

Складнішим випробуванням може бути спроба опуститися на підлогу й підвестися назад. Для цього потрібні не лише сила, а й рухливість суглобів та вміння координувати рухи. Якщо людина уникає такого руху через страх упасти або щоразу потребує сторонньої допомоги, це також варто обговорити з фахівцем.

Не потрібно навмисно виконувати складні тести, якщо ви відчуваєте нестійкість або вже мали падіння. Під час будь-якої домашньої перевірки поруч має бути надійна опора, а краще — людина, яка зможе допомогти. За появи запаморочення, болю чи відчуття, що можете впасти, слід одразу припинити вправу.

Чи можна зберегти силу м’язів із віком

Послаблення м’язів не означає, що фізичний стан уже неможливо поліпшити. М’язи можуть зміцнюватися навіть у старшому віці, якщо давати їм регулярне й відповідне навантаження.

Для початку не обов’язково купувати тренажери чи записуватися до спортзалу. Можна практикувати повільне вставання зі стільця, виконувати прості вправи з власною вагою та поступово збільшувати кількість повторень. Якщо є проблеми із суглобами, хронічні захворювання, біль або значні труднощі з рівновагою, програму краще узгодити з лікарем чи фізичним терапевтом.

Сама по собі здатність легко вставати зі стільця не визначає, наскільки швидко старіє організм, і не дозволяє передбачити тривалість життя. Проте зміни в повсякденних рухах можуть стати приводом вчасно звернути увагу на силу, координацію та безпеку пересування.

Як підтримувати силу м’язів і рухливість із віком

Втрата м’язової сили може починатися задовго до старості. Після 40 років м’язова маса поступово зменшується, якщо її не підтримувати фізичною активністю. На те, як швидко відбуваються ці зміни, впливають спосіб життя, харчування та регулярність навантажень. Тому після 40 років важливо приділяти увагу збереженню м’язів, а не чекати, поки звичайні рухи стануть складними.

При цьому навіть регулярні тренування не повністю компенсують тривале сидіння протягом дня. Якщо більшість часу людина проводить за столом, важливо періодично вставати, трохи ходити й змінювати положення тіла. Короткі рухові перерви протягом дня допомагають зменшити наслідки малорухливого способу життя. Саме тому година тренування не замінює руху впродовж усього дня.

У старшому віці збереження фізичної сили важливе не лише для тренувань, а й для повсякденної незалежності. Здатність самостійно вставати, ходити сходами, переносити покупки та впевнено рухатися допомагає людині довше обходитися без сторонньої допомоги. Регулярна активність, вправи на силу й рівновагу можуть підтримувати ці можливості навіть після 65 років. Зберігати силу та пам’ять у старшому віці допомагає комплексний підхід, у якому рух залишається невіддільною частиною повсякденного життя.

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