Якщо ви можете виконати ці чотири вправи після 65 років, ваша фізична форма краща, ніж у більшості однолітків

Чотири вправи після 65 років / © pexels.com

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З віком хороша фізична форма — це не лише здатність довго ходити чи виконувати складні вправи. Не менш важливими стають сила ніг, рівновага, координація та мобільність. Саме вони допомагають залишатися активними та самостійно виконувати повсякденні справи.

Фахівець зі спортивної медицини Д. Елайджа Солтер пояснює, що чотири прості тести дозволяють оцінити різні складові фізичної форми: силу нижньої частини тіла, серцево-судинну витривалість, баланс, рухливість та координацію.

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Якщо людина після 65 років добре справляється з усіма чотирма завданнями, це може свідчити про збереження одразу кількох важливих фізичних якостей.

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Ось які вправи після 65 років можна використати, щоб перевірити свою фізичну форму.

Тест на рівновагу: стійка на одній нозі

Здатність утримувати рівновагу має велике значення у старшому віці. Вона необхідна не лише під час тренувань — хороший баланс допомагає впевненіше рухатися у повсякденному житті та може зменшувати ризик падінь.

Для виконання тесту станьте на рівну поверхню. Поруч має бути стійкий стілець або стільниця, за яку можна швидко вхопитися у разі втрати рівноваги.

Поставте ноги приблизно на ширині стегон, руки опустіть уздовж тіла. Перенесіть вагу на ліву ногу, а праву трохи підніміть над підлогою.

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Спробуйте простояти на одній нозі від 10 до 30 секунд, після чого повільно опустіть стопу. Потім повторіть те саме для іншої ноги.

Ця проста вправа перевіряє не лише баланс, а й здатність контролювати положення тіла.

Вставання зі стільця за 30 секунд

Другий тест дозволяє перевірити силу нижньої частини тіла. Сильні м’язи ніг потрібні для багатьох звичних рухів — наприклад, щоб вставати зі стільця, підійматися сходами чи ходити.

Сядьте ближче до переднього краю міцного стільця та поставте стопи приблизно на ширині стегон.

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Схрестіть руки на грудях, поклавши долоні на плечі. Трохи нахиліться вперед, перенесіть опору на стопи та повністю встаньте.

Потім контрольовано опустіться назад на стілець.

Поставте таймер на 30 секунд і порахуйте, скільки разів за цей час ви зможете повністю встати та сісти.

Не варто намагатися виконувати рух якомога швидше ціною правильної техніки. Важливо вставати повністю та контролювати рух під час повернення у вихідне положення.

Шестихвилинна ходьба для перевірки витривалості

Ходьба — один із найпростіших способів підтримувати активність у старшому віці. Цей тест допомагає оцінити витривалість і здатність організму підтримувати безперервний рух протягом певного часу.

Для його виконання знадобиться безпечне місце, де можна вільно ходити.

Встаньте прямо, запустіть таймер і ходіть безперервно протягом шести хвилин у комфортному для себе темпі.

Не потрібно перетворювати тест на змагання чи намагатися йти максимально швидко. Його мета — оцінити, наскільки комфортно ви можете підтримувати рух упродовж шести хвилин.

Регулярна аеробна активність особливо важлива після 65 років. Зокрема, рекомендації щодо фізичної активності передбачають поєднання аеробних навантажень із вправами для зміцнення м’язів та покращення рівноваги.

Тест «Встань і йди» на мобільність і координацію

Ще один спосіб перевірити фізичну форму після 65 років — тест Timed Up and Go (TUG), або «Встань і йди». Він поєднує одразу кілька рухів, які ми регулярно виконуємо у повсякденному житті.

Сядьте на міцний стілець, притулившись спиною до спинки. Стопи повинні повністю стояти на підлозі.

Приблизно за 3 метри від стільця поставте орієнтир.

Запустіть таймер, встаньте зі стільця та у звичному комфортному темпі пройдіть до позначки. Розверніться, поверніться назад і знову сядьте.

Таймер потрібно зупинити після того, як ви сіли на стілець.

Цей тест дозволяє одночасно оцінити мобільність, баланс і координацію рухів.

Які вправи варто виконувати після 65 років

Чотири тести не варто сприймати як іспит, який обов’язково потрібно «скласти». Вони радше дозволяють звернути увагу на різні складові фізичної форми та зрозуміти, над чим можна працювати.

Людям віком від 65 років рекомендують поєднувати кілька видів фізичної активності: аеробні навантаження, вправи для зміцнення м’язів і тренування рівноваги. Навіть невелика регулярна активність може бути кориснішою, ніж її повна відсутність.

Водночас навантаження необхідно підбирати відповідно до власних можливостей. Якщо у вас є хронічні захворювання, проблеми із суглобами, серцем, рівновагою або інші обмеження, перед новими тренуваннями чи виконанням подібних тестів варто проконсультуватися з лікарем.

FAQ

Які вправи потрібно робити після 65 років?

Після 65 років корисно поєднувати аеробну активність, силові вправи та вправи на рівновагу. Це можуть бути ходьба, вправи з власною вагою або еластичною стрічкою, вставання зі стільця та нескладні вправи на баланс. Конкретне навантаження залежить від стану здоров’я та рівня фізичної підготовки.

Скільки потрібно ходити після 65 років?

Для людей віком від 65 років загальні рекомендації передбачають щонайменше 150 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності на тиждень, наприклад швидкої ходьби. Цей час можна розподілити протягом тижня. Якщо виконувати рекомендований обсяг складно, варто залишатися настільки активними, наскільки дозволяють стан здоров’я та фізичні можливості.

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