Кінь зайшов до супермаркету на Закарпатті та здивував усіх: курйозне відео

На Закарпатті кінь зайшов до магазину / © Unsplash

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Незвичайний інцидент стався у селі Поляна Мукачівського району, що на Закарпатті: до місцевого супермаркету просто серед робочого дня завітав кінь.

Відео з несподіваним відвідувачем миттєво облетіло місцеві пабліки та викликало жваві обговорення.

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На Закарпатті кінь прогулювався магазином: відео

Тварина опинилася всередині через неуважність власників і поводилася вкрай стримано. На зафіксованих кадрах видно, як кінь спокійно ходить приміщенням магазину, і навіть не звертає уваги на приголомшених відвідувачів та персонал.

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Водночас гість діяв напрочуд акуратно й не пошкодив жодного товару на полицях.

Шоковані люди одразу почали фільмувати кумедну ситуацію на відео.

За припущенням видання NTA, кінь міг просто відбитися від господарів і самостійно попрямувати в бік магазину.

На щастя, пригода завершилася благополучно — тварину спокійно вивели з приміщення на вулицю.

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У Польщі хлопець викрав коня і хотів сховати його у квартирі

Нагадаємо, у польському місті Вайхерово 19-річний юнак викрав коня та намагався непомітно провести його сходами до своєї квартири на третьому поверсі. Виявивши це, обурені сусіди зупинили зловмисника просто в під’їзді та викликали правоохоронців, які спочатку сприйняли повідомлення про тварину в житловому будинку за жарт.

Прибувши на місце події, поліцейські були шоковані, адже таки виявили коня та викрадача на сходах. Хлопець не замислювався над тим, як утримуватиме тварину у двокімнатній квартирі. Юнаку загрожує від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

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