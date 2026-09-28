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Кінь зайшов до супермаркету на Закарпатті та здивував усіх: курйозне відео
У селі Поляна на Закарпатті кінь несподівано опинився всередині місцевого супермаркету. Тварина спокійно пройшлася між полицями, не зачепивши жодного товару.
Незвичайний інцидент стався у селі Поляна Мукачівського району, що на Закарпатті: до місцевого супермаркету просто серед робочого дня завітав кінь.
Відео з несподіваним відвідувачем миттєво облетіло місцеві пабліки та викликало жваві обговорення.
На Закарпатті кінь прогулювався магазином: відео
Тварина опинилася всередині через неуважність власників і поводилася вкрай стримано. На зафіксованих кадрах видно, як кінь спокійно ходить приміщенням магазину, і навіть не звертає уваги на приголомшених відвідувачів та персонал.
Водночас гість діяв напрочуд акуратно й не пошкодив жодного товару на полицях.
Шоковані люди одразу почали фільмувати кумедну ситуацію на відео.
За припущенням видання NTA, кінь міг просто відбитися від господарів і самостійно попрямувати в бік магазину.
На щастя, пригода завершилася благополучно — тварину спокійно вивели з приміщення на вулицю.
У Польщі хлопець викрав коня і хотів сховати його у квартирі
Нагадаємо, у польському місті Вайхерово 19-річний юнак викрав коня та намагався непомітно провести його сходами до своєї квартири на третьому поверсі. Виявивши це, обурені сусіди зупинили зловмисника просто в під’їзді та викликали правоохоронців, які спочатку сприйняли повідомлення про тварину в житловому будинку за жарт.
Прибувши на місце події, поліцейські були шоковані, адже таки виявили коня та викрадача на сходах. Хлопець не замислювався над тим, як утримуватиме тварину у двокімнатній квартирі. Юнаку загрожує від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.