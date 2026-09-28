Повербанк завжди виручить, якщо поблизу немає розетки

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Повербанки стали незамінними під час відключень світла, однак неправильна експлуатація робить ці пристрої вибухонебезпечними та може привести до трагедії.

Про це пише видання Dailymail.

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Досить часто дешеві повербанки та акумулятори не мають якісної системи захисту, і це значно підвищує ризик займання. Аби цього не сталося, їх не можна надмірно заряджати.

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Заряд батареї слід підтримувати в межах 20 — 80%. Варто уникати високих температур, підвищеної вологості й контакту з водою. А також — регулярно перевіряти корпуси акумуляторів та павербанків на наявність механічних ушкоджень.

Якщо пристрій почав грітися, здувся або видає сторонні запахи, треба негайно припинити його використання. Приміщення, де заряджаються акумулятори, має добре провітрюватися, бути прохолодним, і там не повинні зберігатися легкозаймисті матеріали. Коли акумулятор перегрівається, то варто встановити вентилятор для його охолодження. Під час підзарядки батарею не можна залишати без нагляду.

Як уникнути небезпеки:

Використовуйте лише сертифіковані кабелі та адаптери живлення

Не залишайте пристрій заряджатися на ніч або біля легкозаймистих речей

Бережіть повербанк від падінь, вологи та прямих сонячних променів

Зрозуміло, краще не купувати повербанки сумнівної якості. Але навіть фірмові повербанки можуть вийти з ладу в разі неправильного використання — тому важливо дотримуватися правил експлуатації (наприклад, не залишати телефон під’єднаним до повербанка довше, ніж це необхідно).

Раніше ми писали про те, як не треба заряджати повербанки. Більше корисних порад читайте у новині.

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