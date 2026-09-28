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Взрыв повербанка — почему это происходит и как защититься
Повербанк может вызвать пожар из-за перегрева, механических повреждений или использования некачественных зарядных устройств.
Повербанки стали незаменимыми при отключении света, однако неправильная эксплуатация делает эти устройства взрывоопасными и может привести к трагедии.
Об этом пишет издание Dailymail.
Часто дешевые повербанки и аккумуляторы не имеют качественной системы защиты, и это значительно повышает риск возгорания. Чтобы этого не произошло, их нельзя чрезмерно заряжать.
Заряд батареи следует поддерживать в пределах 20-80%. Следует избегать высоких температур, повышенной влажности и контакта с водой. А также регулярно проверять корпуса аккумуляторов и повербанков на наличие механических повреждений.
Если устройство начало греться, сдулось или издает посторонние запахи, нужно немедленно прекратить его использование. Помещение, где аккумуляторы заряжаются, должно хорошо проветриваться, быть прохладным, и там не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы. Когда аккумулятор перегревается, следует установить вентилятор для его охлаждения. Во время подзарядки батарею нельзя оставлять без присмотра.
Как избежать опасности:
Используйте только сертифицированные кабели и адаптеры питания
Не оставляйте устройство заряжаться на ночь или возле легковоспламеняющихся вещей
Берегите повербанк от падений, влаги и прямых солнечных лучей
Разумеется, лучше не покупать повербанки сомнительного качества. Но даже фирменные повербанки могут выйти из строя в случае неправильного использования — поэтому важно соблюдать правила эксплуатации (например, не оставлять телефон подключенным к повербанку дольше, чем это необходимо).
Раньше мы писали о том, как не нужно заряжать повербанки. Больше полезных советов читайте в новости.