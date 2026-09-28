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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Взрыв повербанка — почему это происходит и как защититься

Повербанк может вызвать пожар из-за перегрева, механических повреждений или использования некачественных зарядных устройств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Повербанк всегда выручит, если вблизи нет розетки

Повербанк всегда выручит, если вблизи нет розетки

Повербанки стали незаменимыми при отключении света, однако неправильная эксплуатация делает эти устройства взрывоопасными и может привести к трагедии.

Об этом пишет издание Dailymail.

Часто дешевые повербанки и аккумуляторы не имеют качественной системы защиты, и это значительно повышает риск возгорания. Чтобы этого не произошло, их нельзя чрезмерно заряжать.

Заряд батареи следует поддерживать в пределах 20-80%. Следует избегать высоких температур, повышенной влажности и контакта с водой. А также регулярно проверять корпуса аккумуляторов и повербанков на наличие механических повреждений.

Если устройство начало греться, сдулось или издает посторонние запахи, нужно немедленно прекратить его использование. Помещение, где аккумуляторы заряжаются, должно хорошо проветриваться, быть прохладным, и там не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы. Когда аккумулятор перегревается, следует установить вентилятор для его охлаждения. Во время подзарядки батарею нельзя оставлять без присмотра.

Как избежать опасности:

  • Используйте только сертифицированные кабели и адаптеры питания

  • Не оставляйте устройство заряжаться на ночь или возле легковоспламеняющихся вещей

  • Берегите повербанк от падений, влаги и прямых солнечных лучей

Разумеется, лучше не покупать повербанки сомнительного качества. Но даже фирменные повербанки могут выйти из строя в случае неправильного использования — поэтому важно соблюдать правила эксплуатации (например, не оставлять телефон подключенным к повербанку дольше, чем это необходимо).

Раньше мы писали о том, как не нужно заряжать повербанки. Больше полезных советов читайте в новости.

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