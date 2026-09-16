Не заряжайте павербанк так: ошибки, из-за которых он может перегреться и загореться

Как правильно заряжать павербанк / © pexels.com

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Когда электроэнергия исчезает на несколько часов, павербанк превращается из аксессуара в одну из самых нужных вещей в доме. От него заряжают смартфоны, наушники, фонарики, роутеры и прочие гаджеты.

Из-за интенсивного использования часто подключаем внешний аккумулятор к розетке сразу после появления света — и оставляем его заряжаться, занимаясь своими делами.

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Именно здесь следует быть особенно внимательными. Внутри большинства таких устройств расположены литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они способны накапливать много энергии в небольшом корпусе, но в случае повреждения, производственного дефекта, короткого замыкания или критического перегрева могут представлять пожарную опасность.

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Павербанк сильно нагрелся — это нормально или уже опасно

Небольшой нагрев при зарядке сам по себе не обязательно означает неисправность. Особенно заметным оно может быть при зарядке с высокой мощностью.

Насторожиться нужно, если поведение устройства изменилось: корпус стал значительно горячее, чем раньше, появился посторонний запах, треск, деформация или вздутие.

В таком случае продолжать пользоваться павербанком не стоит.

Особенно опасно вздутие корпуса. Оно может свидетельствовать о повреждении или деградации аккумулятора. Прокалывать, сжимать, разбирать или пытаться самостоятельно «починить» такое устройство нельзя.

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Где вы заряжаете павербанк — имеет значение

Одна из худших идей — оставить павербанк заряжаться на кровати, диване, под одеялом или подушкой.

Мягкая поверхность ухудшает отвод тепла, а ткань и постельные материалы являются горючими материалами. Так же не следует накрывать устройство одеждой или оставлять его работать внутри плотно закрытой сумки.

Для зарядки лучше выбирать сухое место с нормальной вентиляцией и твердой поверхностью, вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся предметов.

ДСНС также рекомендует не накрывать резервные источники питания во время использования или зарядки и прекращать пользоваться ими при необычном повышении температуры.

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Почему не стоит оставлять павербанк заряжаться без присмотра

Качественные современные павербанки имеют электронные системы защиты от перезарядки, короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Однако полагаться только на автоматику не стоит.

Защита может не работать правильно в неисправном, поврежденном или некачественном устройстве.

Поэтому заряжать павербанк, когда никого нет дома, нежелательно. Так же лучше не оставлять его подключенным к сети на всю ночь, особенно если устройство старое, имеет повреждение или уже вел себя необычно.

После завершения зарядки его целесообразно отключить от сети.

Дешевый кабель тоже может стать проблемой

Причиной сильного нагревания иногда становится не сам аккумулятор, а кабель, зарядный блок или поврежден разъем.

Особенно осторожно следует относиться к аксессуарам без понятного происхождения и характеристик.

Если штекер сидит в разъеме неплотно, кабель имеет изломы или поврежденную изоляцию, а блок питания или коннектор сильно нагреваются, пользоваться ими не следует.

Лучший вариант — зарядное устройство и кабель, рекомендованные производителем павербанка и рассчитанные на необходимые параметры питания.

Опасна быстрая зарядка

Сама технология быстрой зарядки в исправном совместном оборудовании не означает, что павербанк обязательно перегреется или загорится.

Проблемы могут возникнуть при использовании некачественных аккумуляторов, неисправных зарядных устройств или оборудования, не рассчитанных на соответствующую мощность.

Быстрая зарядка также может сопровождаться большим выделением тепла. Поэтому если павербанк вдруг начал нагреваться значительно сильнее обычного, это повод отключить его и проверить состояние устройства.

Не заряжайте павербанк сразу после мороза

Это правило особенно актуально осенью и зимой.

Если павербанк долго находился на холоде, по возвращении в теплое помещение не следует сразу подсоединять его к зарядному устройству.

Следует дать аккумулятору нагреться до комнатной температуры естественным путем. Не кладите его на батарею или возле обогревателя.

Резкие температурные перепады и зарядка аккумулятора при неподходящей температуре негативно влияют на его ресурс и могут увеличивать риск повреждения.

Падение павербанка не всегда проходит без последствий

Внешне устройство может выглядеть целым даже после сильного удара, тогда как внутри аккумулятора или его компоненты могли повредиться.

Поэтому после серьезного падения обратите внимание на поведение павербанка.

Если он начал быстро разряжаться, необычно греться, заряжаться рывками, выключаться, деформировался или появился посторонний запах — дальнейшее использование может оказаться опасным.

Еще одна ошибка — заряжать павербанк и телефон одновременно

Некоторые модели поддерживают так называемую сквозную зарядку: павербанк подключен к розетке и одновременно заряжает смартфон.

Но эта функция должна быть предусмотрена производителем.

Если в характеристиках или инструкции нет информации о поддержке pass-through charging, лучше не использовать павербанк в таком режиме. Одновременное зарядка и отдача энергии создает дополнительную тепловую нагрузку.

7 признаков, что павербанк лучше больше не использовать

Прекратите эксплуатацию устройства, если заметили хотя бы один из следующих признаков:

корпус сдулся или деформировался;

появились трещины или другие серьезные механические повреждения;

павербанк стал гораздо сильнее нагреваться;

ощущается запах горелого, химический или другой необычный запах;

появились треск, шипение или другие нетипичные звуки;

повреждены USB-разъемы или зарядный порт;

после падения устройство начало работать нестабильно.

Не стоит продолжать пользоваться таким павербанком только потому, что он все еще заряжает телефон.

Что делать, если павербанк задымился или загорелся

Если подключенное к электросети устройство начало дымить, и это можно сделать без риска для себя, нужно прекратить подачу электроэнергии.

Не берите раскаленный или поврежденный аккумулятор голыми руками и не вдыхайте дым.

При пожаре звоните по телефону 101.

ГСЧС отмечает: включенные электроприборы нельзя гасить водой. Для тушения электрооборудования спасатели рекомендуют использовать подходящий порошковый или углекислотный огнетушитель.

Как уменьшить риск во время ежедневного использования

Главное правило просто: павербанк не должен становиться устройством, о котором упоминают только тогда, когда он перестает работать.

Осматривайте корпус и разъемы, не допускайте попадания воды, не оставляйте аккумулятор под прямым солнцем или возле обогревателей, используйте исправные кабели и не заряжайте устройство на горючих поверхностях.

Особо внимательно проверьте старые павербанки перед сезоном длительных отключений электроэнергии. Если аккумулятор имеет признаки повреждения или ведет себя не так, как раньше, экономить на его замене не стоит.

Во время блэкаута заряд телефона действительно важен. Но еще более важно, чтобы резервный источник питания оставался безопасным.

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