Украинка после 4 лет в Канаде вернулась в Киев и была удивлена: что ее поразило

Канада / © Pexels

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После четырех лет жизни в Канаде украинка Женя приехала домой. Она поделилась своими впечатлениями от Украины, увидевшей во время полномасштабной войны.

Об этом она подошла в своем TikTok под ником jennyzp05.

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Украинка из Канады вернулась домой — что ее больше всего удивило

По словам девушки, больше всего ее поразил контраст между жизнью за границей и атмосферой в столице.

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«Я вернулась в Украину из Канады, и вы готовы к этому разговору. Если бы не взрывы и тревога, я бы в жизни не поверила (я из Киева), что у нас война. После Канады мне все кажется здесь дешевым, потому что я расплачиваюсь по канадской карте. Но на самом деле цены нереальны», — рассказала Женя.

Отдельно девушка обратила внимание на количество элитных автомобилей в городе, заметив, что в Киеве таких дорогих машин больше, чем в Канаде.

Несмотря на военное положение, украинка отметила ощущение эмоционального облегчения сразу после пересечения границы, а также подчеркнула, что украинский сервис и качество продуктов оказались значительно лучше канадских.

Женя призналась, что все четыре года ее сильно тянуло на родину.

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Я себя просто нигде не вижу. Теперь после такого мне как-то не очень хочется возвращаться назад, в тот кошмар, в тот, что там в Канаде», — подытожила девушка.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, жительница Украины, три года проживавшая в Германии, поделилась собственным перечнем того, с чем так и не смогла смириться.

Также украинка рассказала, что в Германии за пропуск школьных занятий привлекают к ответственности не только родителей, но и самих подростков от 14 лет, применяя к ним серьезные санкции.

А украинка, живущая с семьей в Тбилиси, поделилась впечатлениями от переезда из Польши в Грузию. Она объяснила, почему чувствует себя спокойнее и что особенно полюбила в местной жизни.

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