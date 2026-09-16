ЕС продлил санкции для РФ всего на неделю: в чем причина

Владимир Путин

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Евросоюз продлил персональные санкции против России только на неделю вместо привычных шести месяцев. Причина — разногласия между странами ЕС. Словакия требует убрать из черного списка двух российских миллиардеров. Одного из них неожиданно поддержала Франция. Кого хотят вывести из-под санкций? И почему вслед за ними свои требования могут предъявить другие страны ЕС?

О сложных переговорах в Брюсселе рассказала корреспондентка «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.

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Послы стран ЕС несколько раз пытались договориться о продлении персональных санкций. Срок их действия истекал в ночь на 15 сентября. Но приближение дедлайна не помогло найти компромисс.

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Чтобы Владимир Путин, Сергей Лавров и другие фигуранты черных списков утром не проснулись уже без санкций, послы ограничения все же продлили. Но только на неделю. Новый дедлайн — 22 сентября.

В санкционном списке — около двух тысяч шестисот человек и организаций. Среди них высшее руководство России, представители крупного бизнеса и ВПК, пропагандисты и чиновники, причастные, по оценке ЕС, к депортации украинских детей.

Вашингтон

Процедура требует согласия всех стран ЕС и регулярно становится поводом для торга. Ранее, при Викторе Орбане, свои условия регулярно выдвигала Венгрия. Иногда ей удавалось добиться исключения отдельных лиц из списка.

Теперь требования выдвинула Словакия. Братислава добивается снятия санкций с основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, а также с российско-узбекского миллиардера и металлургического магната Алишера Усманова.

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ЕС

Исключение Усманова из перечня внезапно поддержала Франция. Официально Париж ссылается на соображения национальной безопасности и просьбы партнеров. По данным наших источников в дипломатических кругах ЕС, Азербайджан готов освободить двоих французских граждан в обмен на снятие санкций с российского миллиардера.

Дипломаты боятся, что уступки могут запустить эффект домино. Если Париж и Братислава добьются своего, Люксембург может потребовать исключения из списка Михаила Фридмана, а другие страны выдвинут собственные условия.

Разногласия касаются исключительно персональных ограничений — заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз. Секторальные экономические санкции против России остаются в силе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: САНКЦИЯМ КОНЕЦ? Европа пошла на шантаж ради МИЛЬЯРДЕРОВ ПУТИНА!

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