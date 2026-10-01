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Великобритания добила Россию новыми санкциями— детали
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Под ограничение попало 31 физическое и юридическое лицо, суда «теневого флота».
Великобритания ввела новый пакет санкций против России, направленных, в частности, на суда LNG — «теневого флота», сети российской дезинформации и лиц, причастных к пыткам украинских гражданских и милитаризации детей. Часть ограничений должна усилить давление на доходы России от экспорта энергоносителей.
Об этом сообщает правительство Великобритании.
«Официальный Лондон также наложил санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях. Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей», — говорится в сообщении.
Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового «теневого флота». Посредством этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.
В сообщении говорится, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно только в июле 2026 года.
Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ. Эти фигуранты также работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.
Министр Великобритании по делам Европы лорд Вуд Анфилдский заявил, что новые ограничения одновременно направлены на сокращение доходов, поддерживающих российскую агрессию, и лиц, причастных к преступлениям против украинских гражданских.
Напомним, 29 сентября правительство США объявило о новом пакете санкций против 13 физических и юридических лиц, которые, в частности, базируются в России, Китае, Гонконге и Пакистане.