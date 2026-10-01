Великобритания добила Россию новыми санкциями— детали

Великобритания ударила новыми санкциями по РФ

Реклама

Великобритания ввела новый пакет санкций против России, направленных, в частности, на суда LNG — «теневого флота», сети российской дезинформации и лиц, причастных к пыткам украинских гражданских и милитаризации детей. Часть ограничений должна усилить давление на доходы России от экспорта энергоносителей.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Реклама

«Официальный Лондон также наложил санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях. Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей», — говорится в сообщении.

Реклама

Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового «теневого флота». Посредством этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.

В сообщении говорится, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно только в июле 2026 года.

Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ. Эти фигуранты также работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.

Министр Великобритании по делам Европы лорд Вуд Анфилдский заявил, что новые ограничения одновременно направлены на сокращение доходов, поддерживающих российскую агрессию, и лиц, причастных к преступлениям против украинских гражданских.

Реклама

Напомним, 29 сентября правительство США объявило о новом пакете санкций против 13 физических и юридических лиц, которые, в частности, базируются в России, Китае, Гонконге и Пакистане.

Новости партнеров

Новости партнеров