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Есть почти на каждой кухне: одна ложка этого средства поможет прочистить слив
Как прочистить слив в раковине, если вода стала плохо стекать? При незначительном засорении можно воспользоваться простым способом с использованием средства для мытья посуды.
Медленный слив воды в кухонной раковине часто свидетельствует о том, что внутри труб скопился жир. Справиться с небольшим засорением можно без специальных бытовых чистящих средств — понадобится обычное средство для мытья посуды.
Об этом сообщило издание Planeta.
Одной из самых распространенных причин плохого оттока воды является жир, который попадает в канализацию во время мытья посуды и приготовления пищи. Постепенно он оседает на стенках труб и сужает проход. Ситуацию могут усугублять кофейная гуща, крошки и другие мелкие остатки продуктов.
Как прочистить слив в раковине
Для простого домашнего способа понадобится средство для мытья посуды. Примерно одну столовую ложку нужно вылить прямо в слив и оставить на несколько минут.
После этого в слив следует налить достаточное количество горячей воды. При этом не рекомендуется использовать кипяток. Если вода по-прежнему стекает слишком медленно, процедуру можно повторить.
Этот способ эффективен, прежде всего, в тех случаях, когда причиной проблемы стали жировые отложения. Средство для мытья посуды помогает размягчить жир на стенках труб, а горячая вода способствует его вымыванию.
В то же время этот метод подходит только для незначительных засоров. Если вода вообще перестала стекать из слива, может понадобиться вантуз. Также стоит проверить сифон, в котором могли скопиться остатки еды и другая грязь.
Средство для мытья посуды и горячую воду также можно использовать для предотвращения скопления жира в кухонном сливом. Однако если проблема регулярно повторяется или домашние методы не помогают, вам, возможно, придётся воспользоваться вантузом или проверить слив.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть простыням и пододеяльникам мягкость с помощью обычного средства, которое есть на многих кухнях.