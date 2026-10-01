Есть почти на каждой кухне: одна ложка этого средства поможет прочистить слив

Как прочистить слив в раковине от жира: простой способ

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Медленный слив воды в кухонной раковине часто свидетельствует о том, что внутри труб скопился жир. Справиться с небольшим засорением можно без специальных бытовых чистящих средств — понадобится обычное средство для мытья посуды.

Об этом сообщило издание Planeta.

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Одной из самых распространенных причин плохого оттока воды является жир, который попадает в канализацию во время мытья посуды и приготовления пищи. Постепенно он оседает на стенках труб и сужает проход. Ситуацию могут усугублять кофейная гуща, крошки и другие мелкие остатки продуктов.

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Как прочистить слив в раковине

Для простого домашнего способа понадобится средство для мытья посуды. Примерно одну столовую ложку нужно вылить прямо в слив и оставить на несколько минут.

После этого в слив следует налить достаточное количество горячей воды. При этом не рекомендуется использовать кипяток. Если вода по-прежнему стекает слишком медленно, процедуру можно повторить.

Этот способ эффективен, прежде всего, в тех случаях, когда причиной проблемы стали жировые отложения. Средство для мытья посуды помогает размягчить жир на стенках труб, а горячая вода способствует его вымыванию.

В то же время этот метод подходит только для незначительных засоров. Если вода вообще перестала стекать из слива, может понадобиться вантуз. Также стоит проверить сифон, в котором могли скопиться остатки еды и другая грязь.

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Средство для мытья посуды и горячую воду также можно использовать для предотвращения скопления жира в кухонном сливом. Однако если проблема регулярно повторяется или домашние методы не помогают, вам, возможно, придётся воспользоваться вантузом или проверить слив.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть простыням и пододеяльникам мягкость с помощью обычного средства, которое есть на многих кухнях.

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