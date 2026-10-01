Знайдеться майже на кожній кухні: одна ложка цього засобу допоможе прочистити злив

Як прочистити злив у раковині від жиру: простий спосіб

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Повільний злив води в кухонній раковині часто свідчить про те, що всередині труб накопичився жир. Впоратися з невеликим засміченням можна без спеціальної побутової хімії — знадобиться звичайний засіб для миття посуду.

Про це повідомило видання Planeta.

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Однією з найпоширеніших причин поганого відтоку води є жир, який потрапляє до каналізації під час миття посуду та приготування їжі. Поступово він осідає на стінках труб і звужує прохід. Ситуацію можуть погіршувати кавова гуща, крихти та інші дрібні залишки продуктів.

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Як прочистити злив у раковині

Для простого домашнього способу знадобиться засіб для миття посуду. Приблизно одну столову ложку потрібно вилити безпосередньо в злив і залишити на кілька хвилин.

Після цього до зливу слід налити достатню кількість гарячої води. Водночас використовувати окріп не рекомендується. Якщо вода все ще стікає надто повільно, процедуру можна повторити.

Такий спосіб працює насамперед у випадках, коли причиною проблеми стали жирові відкладення. Засіб для миття посуду допомагає розм’якшити жир на стінках труб, а гаряча вода сприяє його вимиванню.

Водночас цей метод розрахований лише на незначні засмічення. Якщо вода взагалі перестала йти зі зливу, може знадобитися вантуз. Також варто перевірити сифон, у якому могли накопичитися залишки їжі та інший бруд.

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Засіб для миття посуду та гарячу воду також можна використовувати для профілактики накопичення жиру в кухонному зливі. Однак якщо проблема регулярно повторюється або домашні способи не допомагають, вам може знадобитися скористатися вантузом або перевірити злив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як повернути простирадлам і підковдрам м’якість можна за допомогою звичайного засобу, який є на багатьох кухнях.

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