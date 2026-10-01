Чому РФ так оскаженіло атакує тил України: у Зеленського розкрили план ескалації Путіна

Президент Росії Володимир Путін та атака на Україну / © ТСН

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Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів про нові етапи ескалації з боку Росії. За його словами, через стагнацію на фронті Кремль перейшов до геноцидних ударів по школах, лікарнях та цивільному тилу України. Подоляк також назвав способи протидії РФ.

Про це він розповів у інтерв’ю «24 Каналу».

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Навіщо Росія атакує цивільну інфраструктуру України

Подоляк вважає, що атаки на цивільну інфраструктуру та населення є одним із ключових елементів нинішнього етапу війни Росії проти України.

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«Щодо вбивства цивільного населення, щодо цього компоненту війни під назвою геноцид, це для нього (Путіна — ред.) основа основ, це база для Росії — атакувати цивільне населення», — сказав радник ОП.

Він нагадав, що раніше Росія намагалася частково маскувати такі атаки заявами про нібито удари по військових об’єктах. Водночас нині російські війська безпосередньо атакують школи та лікарні.

Подоляк також зауважив, що російські генерали розуміють наявність стагнації на лінії фронту, однак, за його словами, президенту Росії Володимиру Путіну продовжують подавати ситуацію так, ніби окупанти контролюють значні території та активно просуваються.

Посадовець зазначив, що існує значна різниця між реальною ситуацією на фронті та інформацією, яку отримує російське керівництво.

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«Різниця між реальною ситуацією і тим, що є на столі у Путіна, як говорять військові експерти, становить десь 5-6 тисяч квадратних кілометрів, які начебто контролюють росіяни, що насправді не відповідає дійсності, але Путін в це щиро вірить. З іншого боку, він розуміє, що навіть ті чи інші активні дії на фронті не дають йому бажаного результату, і тому треба запустити ще дві складові ескалації», — пояснив радник президентського офісу.

Два складники ескалації з боку Росії

Першим складником ескалації Подоляк назвав удари по цивільному населенню та тилових регіонах України. За його словами, атаки на школи мають створювати психологічний тиск на батьків і змушувати їх боятися за безпеку своїх дітей. Радник ОП охарактеризував це як психологічну ескалацію, спрямовану на максимальний тиск через масштабне руйнування цивільної соціальної інфраструктури, зокрема шкіл, лікарень і дитсадків.

Другим напрямом ескалації Подоляк назвав провокативні дії Росії щодо окремих країн НАТО та Європи. За його словами, йдеться про збільшення кількості безпілотників, які залітають на територію цих держав, диверсійні акції, активізацію кібератак та посилення інформаційного тиску.

«Росія отримала від глобального лідерства абсолютно неформальну байдужість на те, що вони б’ють по цивільних об’єктах. Відповідно, вони хочуть скористатись моментом для нарощування цих ударів і вбивства цивільного населення України», — пояснив радник ОП.

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Він також висловив думку, що відповідальність за війну не обмежується особисто російським президентом.

«Це не війна Путіна, це війна саме Росії. Багато хто з росіян просто закохані в масові вбивства, масові руйнації. Вони сьогодні просто говорять у своїх телеграм-каналах: "А чому ми п’ять років не вбивали цивільне населення? Чому ми не били по школах і лікарнях?"» — розповів Подоляк.

Він додав, що у російському інформаційному просторі лунають заклики до масових убивств, знищення міст та ударів по цивільному населенню.

Що можна протиставити російським атакам по Україні

Подоляк назвав три основні напрямки, які, на його думку, можуть бути відповіддю на російські атаки.

«Що цьому можна протиставити? Три речі. Перше — це нарощування ударів в глибину Росії, тому що вони мають паритетно відчувати те, що відчуває Україна. На жаль, тут є певні складнощі з точки зору повільних рішень глобального лідерства», — сказав радник ОП.

Другим напрямком він назвав спільну з міжнародними партнерами роботу над протидією балістичним ракетам та реактивним «Шахедам». За словами посадовця, відповідні інженерні рішення вже існують, однак їхнє практичне застосування залежить від подальших рішень.

Третім напрямком він назвав дії глобальних лідерів.

«Було б бажано, щоб глобальні лідери з’явились і відверто займали правильну позицію щодо санкційного тиску на Росію, прибирання її з глобальних ринків. Щодо розмови з Китаєм, як можна натиснути на Росію щодо продажу елементів, які вони використовують в ракетобудуванні», — розповів Подоляк.

До слова, на думку військового аналітика Олексія Гетьмана, посилення ударів РФ по Україні пояснюється тим, що Путін поспішає змусити Київ капітулювати, поки Україна не має достатньо засобів ППО/ПРО та власної балістики. Кремль розраховує тероризувати цивільних і тиснути на владу через суспільство. Проте Путін знає, що незабаром Україна масово отримає власні балістичні ракети великої дальності, після чого кожен удар по Києву викличе симетричну відповідь по Москві, і диктувати умови вже не вийде.

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