ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

"Історичний вирок": донька Фаріон відреагувала на довічне ув’язнення Зінченка

Донька Ірини Фаріон відреагувала на довічне ув’язнення В’ячеслава Зінченка та розповіла, що зробить із 5 мільйонами гривень компенсації.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Софія Особа

Софія Особа / © ТСН

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала довічне ув’язнення В’ячеслава Зінченка історичним рішенням і зазначила, що вирок є чітким сигналом — ніхто не має права вбивати українців на власній землі.

Про це Софія Особа заявила під час спілкування з журналістами.

У своєму коментарі вона висловила вдячність суспільству за відчутну підтримку та підкреслила важливість справедливого покарання за вчинений злочин.

«Відбулося понад 80 засідань. Що я відчуваю? Я відчуваю величезну підтримку українців. Я відчуваю, що ми живемо зараз з вами в історичний час. Це було винесено історичний вирок… Зінченко сів довічно за цей жорстокий детально спланований злочин», — зазначила Софія Особа.

Донька мовознавиці наголосила, що саме завдяки єдності та силі суспільства не вдалося зламати їхню позицію. Вона додала, що 5 мільйонів гривень компенсації передасть на потреби бригади «Рубіж», у якій воював її загиблий чоловік Василь Особа.

За її словами, це допоможе в боротьбі з ворогом, адже зараз у країні чимало й внутрішніх ворогів. Насамкінець Софія Особа нагадала слова матері: «Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, — вічна».

Вирок Зінченку за вбивство Ірини Фаріон — останні новини

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон — 20-річному В’ячеславові Зінченку дали довічне.

Раніше ми писали, перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, вулицю перекрито, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких написано: «Довічно».

Варто нагаддати, що мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон поранили 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері вона померла внаслідок цього.

Згодом у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився на той час 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра.

В’ячеслав Зінченко на одному із засідань суду заявив, що не визнає своєї провини.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie