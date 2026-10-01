"Історичний вирок": донька Фаріон відреагувала на довічне ув’язнення Зінченка

Софія Особа / © ТСН

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Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала довічне ув’язнення В’ячеслава Зінченка історичним рішенням і зазначила, що вирок є чітким сигналом — ніхто не має права вбивати українців на власній землі.

Про це Софія Особа заявила під час спілкування з журналістами.

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У своєму коментарі вона висловила вдячність суспільству за відчутну підтримку та підкреслила важливість справедливого покарання за вчинений злочин.

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«Відбулося понад 80 засідань. Що я відчуваю? Я відчуваю величезну підтримку українців. Я відчуваю, що ми живемо зараз з вами в історичний час. Це було винесено історичний вирок… Зінченко сів довічно за цей жорстокий детально спланований злочин», — зазначила Софія Особа.

Донька мовознавиці наголосила, що саме завдяки єдності та силі суспільства не вдалося зламати їхню позицію. Вона додала, що 5 мільйонів гривень компенсації передасть на потреби бригади «Рубіж», у якій воював її загиблий чоловік Василь Особа.

За її словами, це допоможе в боротьбі з ворогом, адже зараз у країні чимало й внутрішніх ворогів. Насамкінець Софія Особа нагадала слова матері: «Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, — вічна».

Вирок Зінченку за вбивство Ірини Фаріон — останні новини

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон — 20-річному В’ячеславові Зінченку дали довічне.

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Раніше ми писали, перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, вулицю перекрито, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких написано: «Довічно».

Варто нагаддати, що мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон поранили 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері вона померла внаслідок цього.

Згодом у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився на той час 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра.

В’ячеслав Зінченко на одному із засідань суду заявив, що не визнає своєї провини.

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