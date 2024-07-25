У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон - Зеленський

У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Над розкриттям злочину працювали сотні фахівців із різних правоохоронних структур.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб”, - наголосив Зеленський.

Окремо він подякував всім, хто причетний до слідчих дій та отримання фактів та наближення “встановлення повної правди”.

“Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі”, - підкреслив президент.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів деталі щодо ймовірного стрільця.

“Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо”, - зазначив Клименко.

Деталі від генпрокуратури

В Офісі Генерального прокурора додали, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м. Дніпро за місцем проживання.

Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, що нещодавно поліція опублікувала відео із підозрюваним у вбивстві Фаріон, а також його фото та прикмети.

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