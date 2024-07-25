Без Росії та Китаю миру в Україні не буде – президент Чехії

Петр Павел очікує певного "зсуву" у війні наприкінці цього року, можливо, на початку наступного.

Без Росії та Китаю за столом переговорів не вдасться досягти будь-яких мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє idnes.cz.

За його словами, Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність.

"Якщо Китай не зробить цього, Росія не відчуватиме внутрішньої потреби діяти. Навпаки, вона намагатиметься отримати переваги для себе. Чи то на полі бою, чи то у сфері міжнародної політики", – пояснив Павел.

Президент Чехії очікує певного зсуву у війні в Україні наприкінці цього року, можливо, на початку наступного. На його думку, розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. Іншим фактором він вважає втому від війни, яка відбивається на обох сторонах, що воюють.

Коментуючи слова Володимира Зеленського про плани залучити Росію до наступного мирного саміту, Павел зауважив, що поки невідомо, чи це реально, проте це "необхідно й бажано".

Однак, за його словами, переговори не мали б сенсу, якби Росія підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції. "Але без Росії і Китаю за столом мирних переговорів справді не буде", – зазначив Павел.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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