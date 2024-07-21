Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей

Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: "Так, а що важливіше для вас – територія або люди?" Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі", – заявив він.

Глава держави не виключає, що навіть у випадку перемир'я та замороження війни, з часом РФ може вдатися до нової агресії.

"Хто вам сказав, що вони (росіяни – Ред.) не підуть далі? Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини", – пояснив президент.

"Що означає "програти"? Це ж не футбол, це не гра. Це – серйозна історія", – наголосив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський погодився, що сила дипломатії може допомогти у врегулюванні війни.

Нагадаємо, що колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край" війні в Україні.

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