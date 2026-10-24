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Підземна операція "Велес": у "Хартії" розповіли подробиці
Російські окупанти планували прорватися в тил ЗСУ через газові шляхопроводи, але план зірвався.
Корпус НГУ «Хартія» розповів деталі підземної контрнаступальної операції «Велес» в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.
Результати операції, за даними корпусу:
Понад 15 км пройдених підземних комунікацій
Понад 100 російських військових у списку втрат
Понад 30 окупантів узято в полон
«Під землею немає GPS, стабільного радіозв’язку і денного світла, а кожен вихід на поверхню призводить до бою у найскладніших умовах. Синхронно з підземним наступом підрозділи корпусу просунулися на поверхні — так ворог опинився під ударом з двох вимірів одночасно», — розповіли у корпусі.
Корпус «Хартія» провів першу у світі підземну контрнаступальну операцію «Велес» — що відомо
Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» зламали позиційний тупик на Куп’янському напрямку і реалізували черговий етап із визволення Харківщини в межах підземної операції «Велес».
Бійці корпусу пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій — це відстань, на якій на поверхні в цій війні часто тривають багатомісячні бої.
«Росіяни вважали, що підземні комунікації — це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу», — наголосив командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.