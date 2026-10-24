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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Підземна операція "Велес": у "Хартії" розповіли подробиці

Російські окупанти планували прорватися в тил ЗСУ через газові шляхопроводи, але план зірвався.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Сили оборони України

Сили оборони України / © Associated Press

Корпус НГУ «Хартія» розповів деталі підземної контрнаступальної операції «Велес» в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.

Результати операції, за даними корпусу:

  • Понад 15 км пройдених підземних комунікацій

  • Понад 100 російських військових у списку втрат

  • Понад 30 окупантів узято в полон

«Під землею немає GPS, стабільного радіозв’язку і денного світла, а кожен вихід на поверхню призводить до бою у найскладніших умовах. Синхронно з підземним наступом підрозділи корпусу просунулися на поверхні — так ворог опинився під ударом з двох вимірів одночасно», — розповіли у корпусі.

Корпус «Хартія» провів першу у світі підземну контрнаступальну операцію «Велес» — що відомо

Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» зламали позиційний тупик на Куп’янському напрямку і реалізували черговий етап із визволення Харківщини в межах підземної операції «Велес».

Бійці корпусу пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій — це відстань, на якій на поверхні в цій війні часто тривають багатомісячні бої.

«Росіяни вважали, що підземні комунікації — це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу», — наголосив командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.

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