Конденсат на вікнах більше не буде проблемою: що радять експерти

Як прибрати конденсат на вікнах — простий спосіб без зайвих витрат / © Фото з відкритих джерел

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Позбутися конденсату на вікнах можна за допомогою простої щоденної звички, яка не потребує додаткових витрат. Фахівці з прибирання пояснили, як лише кілька хвилин на день допомагають зменшити вологість у приміщенні та запобігти накопиченню води на склі.

Як пише Express, опитані експерти зійшлися на тому, що насамперед потрібно регулярно провітрювати приміщення.

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Чому на вікнах з’являється конденсат

Краплі води на склі утворюються через різницю температур. Коли тепле повітря, насичене вологою, контактує з холодною поверхнею вікна, воно охолоджується, а частина водяної пари перетворюється на рідину.

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Особливо помітною ця проблема стає в холодну пору року. Конденсат часто з’являється вранці, однак за підвищеної вологості може накопичуватися і протягом дня.

Як пояснюють фахівці, головне завдання полягає не лише у видаленні крапель зі скла, а й у зменшенні кількості вологи в повітрі. Саме це допомагає запобігти повторному утворенню конденсату.

Як запобігти конденсату на вікнах

Найпростішим способом боротьби з конденсатом експерти називають короткочасне, але інтенсивне провітрювання. Для цього не обов’язково тримати вікна відчиненими годинами, особливо взимку.

Вікторія Робінсон, спеціалістка з інтер’єрів та менеджерка з продукції компанії Hillarys, рекомендує щодня відчиняти вікна навстіж на 5–10 хвилин. За можливості краще робити це одночасно в кімнатах, розташованих на протилежних сторонах будинку.

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Такий підхід забезпечує швидкий обмін повітря. Волога виходить із приміщення, а стіни, підлога та меблі не встигають суттєво охолонути.

Подібну рекомендацію дала й Рейчел Манбі, директорка з маркетингу Anglian Home Improvements. Вона радить щодня провітрювати оселю протягом 10–15 хвилин, навіть якщо надворі холодно. За її словами, це допомагає замінити вологе повітря свіжішим і сухішим.

Експерт з опалення компанії Electric Radiators Direct Стівен Ханкінсон також наголошує, що відчиняти вікна варто насамперед уранці. Навіть п’ятихвилинне провітрювання може бути корисним, хоча за можливості його краще продовжити до 10–15 хвилин.

Коли потрібно обов’язково провітрювати приміщення

Особливу увагу фахівці радять приділяти ситуаціям, коли вологість у будинку помітно підвищується.

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За словами керівної директорки клінінгової компанії The Ready Maids Вікторії Гібберт, запобігти конденсату простіше, якщо своєчасно зменшувати кількість водяної пари в повітрі.

Зокрема, вона рекомендує провітрювати кімнати щонайменше 10 хвилин після приготування їжі, прийняття душу або сушіння випраного одягу. Якщо відчинити вікно неможливо, варто скористатися витяжкою.

Під час готування їжі експертка також радить накривати каструлі кришками, щоб зменшити кількість пари. А для сушіння білизни краще обирати приміщення з хорошою вентиляцією, а не житлові кімнати.

Ще одна рекомендація стосується температури в оселі. Гібберт пояснює, що підтримання стабільного помірного тепла допомагає зменшити утворення конденсату. У холодних кімнатах поверхні швидше охолоджуються, тому волога легше осідає на них.

Чим витирати конденсат із вікон

Якщо вікна вже вкрилися вологою, експерти не рекомендують чекати, доки краплі висохнуть самостійно.

Александра Алгель, фахівчиня з технологій розумного дому та прибирання компанії ECOVACS, радить використовувати чисту суху серветку з мікрофібри. Нею потрібно ретельно протерти не лише скло, а й віконні рами та прилеглі поверхні.

Особливу увагу варто приділяти місцям, де може накопичуватися вода, зокрема підвіконням. Це допоможе уникнути тривалого контакту поверхонь із вологою.

Кевін Пеннінгтон із Lancashire Air Conditioning застерігає, що залишена на вікнах вода може сприяти появі чорної плісняви та пошкодженню ущільнювачів.

Тому він рекомендує щоранку прибирати конденсат щільною серветкою з мікрофібри або спеціальним ручним пилососом для вікон.

Вікторія Гібберт також радить використовувати гумовий скребок для скла. За її словами, він дозволяє швидко прибрати краплі води, не залишаючи розводів. Водночас важливо очищати вікна регулярно, а не чекати, доки на них накопичиться значна кількість вологи.

Що допоможе позбутися надмірної вологості в оселі

Крім провітрювання та регулярного протирання вікон, фахівці рекомендують розглянути можливість використання осушувача повітря.

Цей пристрій видаляє зайву вологу з повітря, збираючи воду в спеціальний резервуар. Завдяки цьому зменшується кількість водяної пари, яка може осідати на холодному склі.

Кевін Пеннінгтон підтримує використання електричних осушувачів. Він пояснює, що такі прилади допомагають не просто прибрати воду з вікон, а зменшити її кількість безпосередньо в повітрі.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини можуть допомагати регулювати вологість повітря. Експерт назвав сім видів, які стануть додатковими помічниками в боротьбі з конденсатом.

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