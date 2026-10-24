Конденсат на окнах больше не станет проблемой: что советуют эксперты

Как убрать конденсат с окон — простой способ без лишних затрат / © Фото из открытых источников

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Избавиться от конденсата на окнах можно с помощью простой ежедневной привычки, не требующей дополнительных затрат. Специалисты по уборке объяснили, как всего несколько минут в день помогают снизить влажность в помещении и предотвратить скопление воды на стекле.

Как пишет Express, опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в первую очередь необходимо регулярно проветривать помещения.

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Почему на окнах появляется конденсат

Капли воды на стекле образуются из-за разницы температур. Когда тёплый воздух, насыщенный влагой, соприкасается с холодной поверхностью окна, он охлаждается, а часть водяного пара превращается в жидкость.

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Особенно заметной эта проблема становится в холодное время года. Конденсат часто появляется утром, однако при повышенной влажности может накапливаться и в течение дня.

Как объясняют специалисты, главная задача заключается не только в удалении капель со стекла, но и в уменьшении количества влаги в воздухе. Именно это помогает предотвратить повторное образование конденсата.

Как предотвратить образование конденсата на окнах

Самым простым способом борьбы с конденсатом эксперты называют кратковременное, но интенсивное проветривание. Для этого не обязательно держать окна открытыми часами, особенно зимой.

Виктория Робинсон, специалист по интерьерам и менеджер по продукции компании Hillarys, рекомендует ежедневно открывать окна настежь на 5–10 минут. По возможности лучше делать это одновременно в комнатах, расположенных на противоположных сторонах дома.

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Такой подход обеспечивает быструю вентиляцию. Влага выходит из помещения, а стены, пол и мебель не успевают существенно остыть.

Подобную рекомендацию дала и Рэйчел Манби, директор по маркетингу компании Anglian Home Improvements. Она советует ежедневно проветривать дом в течение 10–15 минут, даже если на улице холодно. По её словам, это помогает заменить влажный воздух более свежим и сухим.

Эксперт по отоплению компании Electric Radiators Direct Стивен Ханкинсон также отмечает, что открывать окна следует в первую очередь утром. Даже пятиминутное проветривание может быть полезным, хотя по возможности его лучше продлить до 10–15 минут.

Когда необходимо обязательно проветривать помещение

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание ситуациям, когда влажность в доме заметно повышается.

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По словам исполнительного директора клининговой компании The Ready Maids Виктории Гибберт, предотвратить образование конденсата проще, если своевременно уменьшать количество водяного пара в воздухе.

В частности, она рекомендует проветривать комнаты не менее 10 минут после приготовления пищи, принятия душа или сушки постиранной одежды. Если открыть окно невозможно, следует воспользоваться вытяжкой.

Во время приготовления пищи эксперт также советует накрывать кастрюли крышками, чтобы уменьшить количество пара. А для сушки белья лучше выбирать помещения с хорошей вентиляцией, а не жилые комнаты.

Еще одна рекомендация касается температуры в доме. Гибберт объясняет, что поддержание стабильной умеренной температуры помогает уменьшить образование конденсата. В холодных комнатах поверхности быстрее остывают, поэтому влага легче оседает на них.

Чем вытирать конденсат с окон

Если на окнах уже появилась влага, эксперты не рекомендуют ждать, пока капли высохнут сами по себе.

Александра Алгель, специалист по технологиям «умного дома» и уборки компании ECOVACS, рекомендует использовать чистую сухую салфетку из микрофибры. Ею нужно тщательно протереть не только стекло, но и оконные рамы и прилегающие поверхности.

Особое внимание следует уделять местам, где может скапливаться вода, в частности подоконникам. Это поможет избежать длительного контакта поверхностей с влагой.

Кевин Пеннингтон из компании Lancashire Air Conditioning предупреждает, что вода, оставшаяся на окнах, может способствовать появлению чёрной плесени и повреждению уплотнителей.

Поэтому он рекомендует каждое утро удалять конденсат плотной салфеткой из микрофибры или специальным ручным пылесосом для окон.

Виктория Гибберт также советует использовать резиновый скребок для стекол. По её словам, он позволяет быстро удалить капли воды, не оставляя разводов. В то же время важно мыть окна регулярно, а не ждать, пока на них скопится значительное количество влаги.

Что поможет избавиться от избыточной влажности в доме

Помимо проветривания и регулярной уборки окон специалисты рекомендуют рассмотреть возможность использования осушителя воздуха.

Это устройство удаляет лишнюю влагу из воздуха, собирая воду в специальный резервуар. Благодаря этому уменьшается количество водяного пара, который может оседать на холодном стекле.

Кевин Пеннингтон поддерживает использование электрических осушителей. Он объясняет, что такие приборы помогают не просто удалить воду с окон, но и уменьшить её количество непосредственно в воздухе.

Напомним, что некоторые комнатные растения могут помогать регулировать влажность воздуха. Эксперт назвал семь видов, которые станут дополнительными помощниками в борьбе с конденсатом.

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