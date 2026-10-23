Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали окончательный ответ

Как часто менять постельное белье / © www.freepik.com/free-photo

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Даже если постель кажется чистой и не имеет неприятного запаха, на ней постепенно скапливаются пот, кожный жир, отмершие клетки кожи и пыль. Дерматологи американской клиники Cleveland Clinic советуют стирать постельное белье как минимум раз в неделю. Такой график помогает поддерживать гигиену спального места и уменьшать накопление аллергенов. В то же время частота стирки зависит от времени года, состояния здоровья и повседневных привычек.

Как часто нужно стирать простыни и наволочки

Для большинства людей оптимальная частота смены постельного белья — один раз в семь дней. Если человек не спит в своей постели ежедневно, интервал иногда можно увеличить до двух недель. Однако в отдельных ситуациях стирать ткань нужно чаще.

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По рекомендациям специалистов, менять постельные каждые три-четыре дня стоит тем, кто спит вместе с домашними животными. Чаще стирка также целесообразна летом, когда из-за жары усиливается потоотделение, и людям с сезонной аллергией или астмой.

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В отдельном внимании нуждаются наволочки. Они непосредственно контактируют с лицом и волосами, поэтому на ткани остаются кожный жир, косметика и средства по уходу. Если кожа подвержена высыпаниям или волосы быстро жирнеют, наволочку можно менять дважды в неделю.

После болезни, сильного ночного потоотделения или загрязнения постель следует заменить вне очереди. Не нужно ждать запланированного дня стирки, если ткань стала влажной, появились пятна или неприятный запах.

Что происходит, если долго не менять постель

За ночь на простынях скапливаются частицы кожи, пот и кожный жир. В ткани также могут оставаться пыль, шерсть животных и пыльца. Такая среда способствует накоплению аллергенов, а у людей с чувствительной кожей может усугублять раздражение.

Особенно важно регулярно стирать постель людям, страдающим аллергией на пылевых клещей. Эти микроскопические организмы питаются отмершими клетками кожи, а их аллергены могут провоцировать насморк, чихание и другие симптомы аллергии.

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В то же время грязная постель не обязательно повлечет за собой сыпь или заболевание. Риски зависят от индивидуальной чувствительности, состояния кожи и других факторов. Однако регулярная стирка помогает поддерживать чистоту и комфорт во время сна.

При какой температуре стирать постельное белье

Температуру воды следует выбирать в соответствии с рекомендациями на этикетке изделия. Хлопковое белье обычно выдерживает более теплую стирку, тогда как деликатные ткани могут потребовать более низкой температуры.

Если необходимо уменьшить количество пылевых клещей и их аллергенов, важно учитывать рекомендации врача и особенности ткани. Не следует устанавливать максимально высокую температуру автоматически: это может привести к усадке материала или повреждению волокон.

После стирки белье нужно полностью высушить. Также желательно регулярно проветривать спальню, не застилать кровать сразу после пробуждения, если простыни влажные от пота и периодически чистить матрас.

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