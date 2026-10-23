Победитель "Шанса" Табаков раскрыл истинную причину переезда в Польшу и вспомнил о тяжелом периоде

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

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Украинский певец Павел Табаков объяснил, почему после начала полномасштабной войны переехал с семьей в Польшу и что, в конце концов, побудило их вернуться во Львов.

Артист вместе с близкими поселился в Гданьске на три года. Однако этот переезд имел особую причину. В Польше исполнитель проходил лечение от онкологического заболевания. До этого его семья успела пожить в Киеве и Львове. Теперь Табаков снова строит жизнь в Украине. Здесь его ждут новые творческие планы и работа над театральными проектами.

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«Мы десять лет прожили в Киеве. Затем выехали во Львов еще в 2018 году. А когда началась полномасштабная война, уехали в Польшу. В Гданьске прожили три года, и это было связано с лечением в первую очередь», — рассказал Павел Табаков в интервью BLIK.ua.

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Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

В настоящее время певец сосредоточен на работе во Львове. Вместе с командой он развивает музыкальные, образовательные и театральные проекты, в частности, готовит продолжение детского мюзикла. Работа над постановками включает также создание костюмов и подготовку к будущим выступлениям.

В то же время у семьи есть планы и на будущее дочери Анастасии. Табаков хотел бы, чтобы она получала образование в Киеве, однако окончательный выбор будет зависеть от ситуации с безопасностью. Среди альтернатив также рассматривают Львов и Варшаву.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Отдельное место в жизни артиста занимает пережитый опыт борьбы с онкологией. Он ранее рассказывал, что у него была четвертая стадия рака лимфатической системы и он прошел сложный курс лечения. Теперь певец особенно ценит возможность вернуться к любимому делу.

«Слава Богу, что дал мне второй шанс жить. Я каждый день благодарю Господа. И вечером благодарю Господа. Потому что с четвертой стадией онкологии это было непросто. Я прошел довольно тяжелое лечение. Бог оставил меня в живых. И я за это ему благодарен, что могу творить, что я работоспособен», — поделился исполнитель.

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Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

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