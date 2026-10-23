ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
214
Время на прочтение
2 мин

Победитель "Шанса" Табаков раскрыл истинную причину переезда в Польшу и вспомнил о тяжелом периоде

Певец раскрыл причину трехлетней жизни в Польше и поделился планами на будущее дочери.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Павел Табаков

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Украинский певец Павел Табаков объяснил, почему после начала полномасштабной войны переехал с семьей в Польшу и что, в конце концов, побудило их вернуться во Львов.

Артист вместе с близкими поселился в Гданьске на три года. Однако этот переезд имел особую причину. В Польше исполнитель проходил лечение от онкологического заболевания. До этого его семья успела пожить в Киеве и Львове. Теперь Табаков снова строит жизнь в Украине. Здесь его ждут новые творческие планы и работа над театральными проектами.

«Мы десять лет прожили в Киеве. Затем выехали во Львов еще в 2018 году. А когда началась полномасштабная война, уехали в Польшу. В Гданьске прожили три года, и это было связано с лечением в первую очередь», — рассказал Павел Табаков в интервью BLIK.ua.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

В настоящее время певец сосредоточен на работе во Львове. Вместе с командой он развивает музыкальные, образовательные и театральные проекты, в частности, готовит продолжение детского мюзикла. Работа над постановками включает также создание костюмов и подготовку к будущим выступлениям.

В то же время у семьи есть планы и на будущее дочери Анастасии. Табаков хотел бы, чтобы она получала образование в Киеве, однако окончательный выбор будет зависеть от ситуации с безопасностью. Среди альтернатив также рассматривают Львов и Варшаву.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Отдельное место в жизни артиста занимает пережитый опыт борьбы с онкологией. Он ранее рассказывал, что у него была четвертая стадия рака лимфатической системы и он прошел сложный курс лечения. Теперь певец особенно ценит возможность вернуться к любимому делу.

«Слава Богу, что дал мне второй шанс жить. Я каждый день благодарю Господа. И вечером благодарю Господа. Потому что с четвертой стадией онкологии это было непросто. Я прошел довольно тяжелое лечение. Бог оставил меня в живых. И я за это ему благодарен, что могу творить, что я работоспособен», — поделился исполнитель.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie