Спати в шкарпетках чи без: що кажуть медичні експерти та науковці

Сон в шкарпетках

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Питання про те, чи варто одягати шкарпетки на ніч, викликає такі ж палкі суперечки, як і використання верхнього простирадла. Для одних це запорука затишку та швидкого засинання, для інших — джерело дискомфорту та перегріву. Проте, за словами провідних медичних фахівців, ця проста щоденна звичка справді може чинити суттєвий вплив на те, наскільки якісно та міцно ви спите. Хоча зігрівання ніг перед сном здається дрібницею, воно запускає важливі фізіологічні процеси, які допомагають організму належним чином підготуватися до нічного відпочинку.

Як зігрівання ніг сигналізує про сон

На перший погляд це може здатися суперечливим, але теплі ноги допомагають нашому тілу набагато ефективніше віддавати зайве тепло. Головний медичний директор компанії Yunara Life Крейг Зебуда пояснює фізіологічну суть цього процесу таким чином. Коли розширюються судини на стопах, кров підходить ближче до поверхні шкіри, стимулюючи тепловіддачу. Завдяки цьому внутрішня температура тіла (температура ядра) починає природно знижуватися.

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«Хоча одягання шкарпеток на ніч може здатися дрібницею, це насправді допомагає вашому тілу підготуватися до сну. Теплі ноги допомагають організму ефективніше вивільняти тепло, внаслідок чого знижується внутрішня температура тіла, що слугує сигналом: настав час для відпочинку.»

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Основні переваги сну в шкарпетках для здоров’я

Невролог і фахівець із медицини сну в системі охорони здоров’я Kaiser Permanente у Південній Каліфорнії Моніка Матур виділяє кілька важливих аспектів впливу цієї звички на самопочуття.

Наукові дослідження показують, що зігрівання ніг допомагає заснути швидше та покращує якість відпочинку. Втім, експерти зауважують: цей метод найефективніший для тих, у кого постійно мерзнуть стопи. Тож сон у шкарпетках — це радше простий і безпечний домашній лайфхак, аніж панацея від безсоння.

Гормональні коливання в період перименопаузи звужують зону температурного комфорту організму. У результаті навіть незначне підвищення внутрішньої температури викликає гіпертрофовану реакцію охолодження — почервоніння, підвищене потовиділення та припливи жару. Збереження стоп у помірному теплі допомагає організму вивільняти тепло значно плавніше.

Для боротьби із сухою шкірою та тріщинами на п’ятах доктор Матур радить наносити зволожувальний або живильний крем безпосередньо перед тим, як одягти шкарпетки. Шкарпетки допомагають утримувати вологу та гарантують, що лосьйон не розмажеться по постільній білизні.

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Застереження та можливі ризики сну в шкарпетках

За словами лікаря Крейга Зебуди, для більшості здорових дорослих людей сон у шкарпетках є абсолютно безпечною щоденною процедурою. Втім, фахівець наголошує на існуванні кількох важливих медичних застережень, які слід ураховувати для збереження здоров’я ніг та забезпечення справді комфортного відпочинку.

Перш за все, критично важливо уникати занадто тісних моделей. Одяг із тугими еластичними гумками здатний викликати суттєвий дискомфорт, порушувати природну циркуляцію крові в кінцівках та залишати на шкірі глибокі сліди від здавлювання.

Окрему увагу на цей спосіб сну варто звернути людям, схильним до підвищеного потовиділення стоп. У такому разі шкарпетки швидко накопичують вологу, створюючи всередині вологе й тепле середовище, яке сприяє розвитку шкірних подразнень та стає сприятливим підґрунтям для появи грибкових інфекцій.

Крім того, особливої обережності необхідно дотримуватися людям із діагностованим цукровим діабетом, периферичною невропатією або серйозними розладами системи кровообігу. Для цієї категорії пацієнтів будь-який надмірний тиск або постійне тертя від тканини є ризикованими, тому їм слід категорично уникати будь-якого затискання кінцівок під час нічного відпочинку.

Як правильно обрати шкарпетки для сну: практичні поради

Щоб сон у шкарпетках приносив виключно користь і гарантував повноцінний відпочинок, фахівці радять відповідально підійти до вибору відповідної пари, орієнтуючись на кілька ключових критеріїв.

Насамперед вирішальне значення має якість тканини. Експерти наполягають на використанні виключно натуральних, дихаючих матеріалів із високими вологовідвідними властивостями. Найкраще для нічного відпочинку підходять м’які вироби з бамбука, якісної бавовни або тонкого вовняного волокна, які запобігають перегріву та не створюють «парникового ефекту».

Не менш важливими є крій і довжина виробу. Шкарпетки для сну повинні мати максимально вільну посадку та бути повністю позбавленими тугих еластичних гумок, які можуть перетискати судини й перешкоджати вільній циркуляції крові. Щодо фасону, то оптимальним вибором вважаються короткі моделі по кісточку або класичні шкарпетки середньої довжини (crew-length).

Окрему увагу слід приділяти щоденній гігієні. Для нічного відпочинку необхідно щовечора одягати суворо свіжу, абсолютно чисту та суху пару. Звички використовувати денні шкарпетки варто категорично уникати, адже вони накопичують пил і бактерії.

Як підсумовує доктор Крейг Зебуда, найголовніший орієнтир під час вибору — це власний комфорт: ідеальна пара має бути настільки зручною та невагомою, щоб ви практично не відчували її на ногах протягом усієї ночі.

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