Дженніфер Лопес із розмахом відсвяткувала 55-річчя без Бена Аффлека

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес у середу, 24 липня, відсвяткувала день народження. Зірці Голлівуду виповнилося 55 років.

З нагоди ювілею виконавиця влаштувала гучне святкування у стилі нашумілого серіалу від Netflix "Бріджертони". Артистка була вбрана у пишну сукню як за часів епохи Регентства. Щоправда, ближче до вечора співачка переодягнулася у стримане, але не менш вишукане вбрання.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

До гостей Лопес прибула у кареті, яка була запряжена білими кіньми. Загалом, іменинницю та її рідних і близьких розважали живі музиканти. Всі гості, які були вишукано вбрані, танцювали бальні танці, немов у давні часи.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Наприкінці свята Джей Ло очікував чималий торт іменинниці, який був білого кольору та складався з чотирьох ярусів. Тим часом артистка загадувала бажання і задувала свічки.

Дженніфер Лопес у стилі "Бріджертонів" гучно відсвяткувала день народження

Загалом, на святкування дня народження виконавиця запросила лише найближчих та найрідніших. Серед гостей були помічені діти Макс та Еммі Мерібел, менеджер Бенні Медіна, вокаліст Стіві Маккі та інші. Однак користувачі звернули увагу, що на жодному з кадрів не засвітився чоловік Лопес – голлівудський актор Бен Аффлек.

Таким чином подружжя ще більше підігріло чутки про їхнє розлучення. Загалом, Лопес та Аффлек дійсно підтверджують проблеми в стосунках, однак про розірвання шлюбу не повідомляють. Щоправда, інсайдери стверджують, що знаменитості не разом ще від березня цього року та вже навіть встигли розлучитися.

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