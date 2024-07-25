Британія закупить додаткові ракети Martlet для України

Раніше Британія вже передала Україні сотні цих ракет для відсічі російської агресії.

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для власної армії, і частину з них буде передано Україні.

Про це свідчить інформація на сайті британського уряду.

У повідомленні вказано, що значну кількість легких багатоцільових ракет LMM уряд замовив у компанії Thales UK.

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У відомстві уточнили, що замовлення на суму 176 млн фунтів стерлінгів має на меті оснащення наявних та майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, як-от бойові машини Stormer.

Ракети також використовуватимуться у морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, що розгортається з гелікоптерів Wildcat.

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Певну частину ракет LMM планують передати на потреби української армії.

"Сотні LMM були подаровані Україні, оскільки вони використовувалися для відсічі незаконного російського вторгнення, що почалося у лютому 2022 року", – нагадали у британському уряді.

Зауважимо, легкі багатоцільові ракети (LMM) – завважки усього 13 кг кожна. Вони забезпечують високоточний захист від безпілотників, гелікоптерів, інших повітряних суден та невеликих, швидких морських цілей.

Нагадаємо, Британія вже передавала Україні ракети Martlet до ЗРК ближньої дії Stormer HVM у квітні у межах одного з найбільших пакетів військової допомоги.

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