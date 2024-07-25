Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: перші подробиці

Минулося без жертв та постраждалих.

У Києві оголошували повітряну тривогуу ніч проти 25 липня. Столиця опинилася під прицілом ворожих дронів.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко у Telegram.

Безпілотники окупантів заходили на Київ із різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО

"Вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу", - написав він.

За інформацією міської влади, станом на цю хвилину у Києві - без руйнувань та потерпілих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

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