Вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики: що відомо

Вночі проти вівторка, 23 липня, російські окупанти атакували безпілотниками об’єкт енергетики у північному регіоні.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей", - наголошують у компанії.

Зранку без енергопостачання опинилося близько 25 тис. побутових споживачів у Сумській області. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині. Минулося без загиблих і травмованих.

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