Вночі РФ атакувала ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти вівторка, 23 липня, армія РФ завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-69, а також вісьмома ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили вісім БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ракету Х-69 та безпілотники ворог запустив із повітряного простору Курської області. Окупанти під час нічної атаки атакували Сумську область.

"Протиповітряною обороною збито сім ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі", - наголосив Олещук.