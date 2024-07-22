РФ готується посилити наступ на Харківщині: деталі від ISW

Протягом останніх кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова. Втім, не просувалися. Тим не менше окупанти готуються посилити наступ на Харківщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили атакували поблизу Глибокого та у Вовчанську, а українські Збройні сили контратакували біля Глибокого. Аналітики зауважують, що військове командування РФ продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку. Російський мілблогер заявив, що окупанти намагаються перешкодити українським силам перетнути Трав'янське водосховище.

Харківщина. Карта ISW.

Військове командування ворога продовжує посилення своєї армії під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку. Українське Харківське оперативно-тактичне угруповання військ повідомило, що зокрема окупанти розгорнули додаткові штурмові групи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії. Окрім того, загарбники проводять перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків.

Тим часом українське харківське управління повідомило, що російське командування готує частини 153-го танкового полку до ударів по Вовчанську. Також заступник командира української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські військовослужбовці тренуються від двох до шести тижнів перед відправленням на цю ділянку фронту і не отримують точної інформації про реальну ситуацію перед боями у складі російських штурмових груп.

Нагадаємо, у ЗСУ інформували, що росіяни перекинули морпіхів Тихоокеанського флоту на північ Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій.

Ворог тисне: що відбувається на Харківщині

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