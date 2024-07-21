Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня?

День, коли гарний настрій має супроводжувати всіх, тому, якщо він не приходить сам, потрібно намагатися створити його навмисно. Привід для цього можна використати будь-який: розмова – а краще зустріч – із подругою, улюблена кінокомедія, куплений у бабусі біля метро букет польових квітів. Згодиться все, головне – не сидіти з незадоволеним виглядом і не скаржитися на долю: астрологи вважають, що цього дня зірки нам таке не пробачать.

Телець

Тельцям треба відкинути властиві їм лінощі і – благо, на календарі понеділок – розпочати роботу над проєктом, до реалізації якого вони давно готувалися. Кращого часу їм для роботи не знайти, тому не варто його втрачати – чим швидше представники знака почнуть діяти, тим краще і для них, і для справи. Але й надто поспішати теж не слід – кроки на шляху до мети мають бути зваженими та прорахованими.

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