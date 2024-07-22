День ангела 22 липня: кого та як вітати з іменинами

22 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 22 липня

22 липня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Михайла, Магдалину, Марію.

Олексій — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві миролюбний, легкий у спілкуванні. В дорослому віці стає організованим, не любить розповідати про своє життя.

Михайло — єврейське коріння, перекладається як "хто як Бог". В дитинстві добродушний, виховний. В дорослому віці стає врівноваженим і серйозним, легко орієнтується в будь-якій ситуації.

Магдалина — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "жителька Магдали". В дитинстві цілеспрямована і незалежна. В дорослому віці стає красномовною і комунікабельною.

Марія — давньоєврейське ім'я, означає "кохана". В дитинстві важко реагує на критику. В дорослому віці стає терплячою, чесною, об'єктивною, обирає кар'єру, в якій точно отримає результат.

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від усього злого і допомагає в усіх починаннях. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та успіху у всіх справах!

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Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, натхнення та тепло. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, допомагав у складних ситуаціях та дарував мир і спокій твоїй душі.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде на сторожі твого щастя, дарує тобі силу, мудрість і віру у свої сили. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, благополуччя та гармонії у житті.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, приносить радість та натхнення. Бажаю тобі миру, любові та незабутніх миттєвостей, які наповнюють життя сенсом і красою.

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Щиро вітаю тебе з твоїм особливим днем! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі благодать, веде тебе до нових звершень і допомагає долати всі труднощі. Бажаю тобі здоров'я, щастя та успіху у всьому!

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