Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 22 липня 2024 року ЗСУ знищили 567 760 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 567 760 (+1050) осіб,

танків - 8284 (+18) од,

бойових броньованих машин - 15980 (+17) од,

артилерійських систем - 15637 (+51) од,

РСЗВ - 1123 (+2) од,

засоби ППО - 900 (+4) од,

літаків - 362 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 12475 (+73),

крилаті ракети - 2401 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21138 (+102) од,

спеціальна техніка - 2637 (+21).

Як повідомлялося, аналітики DeepState оновили мапу бойових зіткнень та наголошують, що окупанти далі просуваються на Донбасі.

Читайте також:

З'явилися супутникові знімки після удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Криму