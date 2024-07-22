Окупанти далі просуваються на Донбасі - DeepState

Загарбники мають певні успіхи.
Російські загарбницькі війська просуваються на Донецькій області. Аналітики DeepState оновили мапу бойових зіткнень.
Про це йдеться у звіті проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що найбільші зусилля окупантів зосередженні на Авдіївському напрямку. Разом з тим армія РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.
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