Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти намагалися прорватися на Сумщині: що кажуть в ДПСУ

Окупанти намагалися прорватися на Сумщині: що кажуть в ДПСУ

Російські військові. / Фото: Associated Press

Активність диверсантів ворога зберігається.

Прориву державного кордону в Сумській області не було. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

Про це в коментарі NV повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко,

"Прориву державного кордону російськими ДРГ на Сумщині, коли б відбулося боєзіткнення, за останній період в смугах оборони прикордонних підрозділів не було", - наголосив він.

За словами Демченка, певна активність диверсантів ворога, звісно, зберігається, однак значно менша ніж це було раніше.

"Серед завдань, які можуть стояти перед диверсійними групами, встановлення місць перебування українських захисників чи здійснення диверсійних дій направлених на ураження Сил оборони нашої країни, наведення засобів на місця розташування захисників", - наголосив Демченко.

Цю загрозу українські військові добре розуміють, тому роблять все необхідне, щоб упереджувати спроби заходу диверсантів, вчасно їх викривати і звісно вибивати з території України.

Як повідомлялося, наразі скупчення ворожих російських військ не зафіксоване біля Чернігівської та Сумської областей. Своєю чергою, окупанти дотримуються попередньої тактики обстрілу населених пунктів прикордоння. Окрім того, активні російські ДРГ.

Читайте також:

Китай спрямував військових до Білорусі, а Північна Корея - до Росії!

Китай спрямував військових до Білорусі, а Північна Корея - до Росії!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація