Бригада ДПСУ «Форпост» / © ДПСУ

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Українські захисники продовжують успішно витісняти російські війська та повертати під контроль власні землі. За час виконання завдань у своїй смузі оборони бійці прикордонної бригади ДПСУ «Форпост» звільнили понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у Telegram.

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Смугу оборони на цьому напрямку бригада «Форпост» прийняла у червні. Відтоді українські прикордонники ведуть активні бойові дії, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

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Окрім деокупації українських земель, за час бойової роботи прикордонники знищили 118 військовослужбовців армії РФ, а ще семеро окупантів поповнили обмінний фонд, потрапивши в полон.

У ДПСУ наголошують, що операція з витіснення ворога та повернення українських територій триває.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що під час успішної операції «Вівальді» українські військові вже деокупували приблизно 125–140 квадратних кілометрів території, завдаючи ворогу рекордних втрат.

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