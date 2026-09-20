Де найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон: у ДПСУ назвали напрямок

Кордон / © Держприкордонслужба України

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Найбільше спроб незаконного перетину державного кордону прикордонники фіксують на ділянці з Румунією. Інше місце за кількістю таких випадків посідає кордон із Молдовою.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

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За його словами, саме румунський напрямок традиційно залишається лідером за кількістю спроб незаконного перетину кордону.

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«Найбільше порушників фіксуємо саме на цій (Румунія — ред.) ділянці кордону. На другому місці — кордон із Молдовою», — зазначив Демченко.

На інших ділянках державного кордону, за словами представника ДПСУ, кількість спроб незаконного перетину є значно меншою.

Водночас в останній годині прикордонники не спостерігають зростання кількості таких спроб.

«За останній період збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону, на щастя, ми не фіксуємо», — додав речник ДПСУ.

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Раніше на Львівщині прикордонники у пункті пропуску «Шегині» зупинили 43-річного чоловіка, який намагався виїхати з України разом із 63-річною жінкою, називаючи її своєю дружиною. Під час перевірки з’ясувалося, що в тому ж автомобілі перебувала його цивільна дружина, з якою чоловік фактично проживає. Це викликало підозри щодо справжності шлюбу. Чоловік запевняв, що одружився з 63-річною жінкою без грошей — нібито «через добре серце». Прикордонники не дозволили йому перетнути кордон та повідомили поліцію про можливі ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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